Mahkemeden milyonlarca otomobil sahibine emsal karar geldi! Eski otomobilini verdi! 2022 modeli aldı

Otomobil sahibi olanları oldukça yakından ilgilendiren bir haber geldi. Mahkeme çok önemli bir emsal karara imza attı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, tam 10 yaşındaki bir otomobilin sıfırı ile değiştirilmesine hükmetti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren bir karar aldı. Alınan karar bağlamında 2012 model bir otomobilin sıfırıyla değiştirilmesine karar verildi.

Ahmet Hocamoğlu, Mersin’de yaşayan bir vatandaş, 2012 yılında sıfır model bir otomobil satın aldı. Önce hiç bir sıkıntı problem yaşamadı. Fakat 3-4 yıl sonra aldığı otomobilin boyasında atmalar olduğunu gördü. Otomobil git gide kendi kendine soyulmaya başladı. Hemen servise giden Hocamoğlu, beklemediği bir cevap aldı. Şirket, aracın tamamen boyanabileceğini ancak zararın karşılanmayacağını belirtti. Bunun üzerine dava açmaya karar veren Hocamoğlu, 5 yıldır devam eden hukuk mücadelesinden galip çıktı.

NTV haber sitesinde yer alan habere göre; Ahmet Hocamoğlu, önce tüketici mahkemesine gitti. Üretici firma, yaptığı savunmada otomobilin 3 yıl boya koruma garantisi altında olduğunu, bu süreçte hiçbir problem yaşanmadığını söyledi. Satıcı bayi de aracın kusursuz olarak teslim edildiğini savundu. Mahkeme heyeti, bunun hafif bir kusur olduğuna ve boya ile giderilebileceğine, ayrıca sorunun 2 yıllık yasal süreden sonra yaşandığına ve zaman aşımına uğradığına, buna göre de davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine üst mahkemeye giden Ahmet Hocamoğlu, emsal niteliğindeki kararın çıkmasını sağlamış oldu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, bilirkilşi raporundaki imalat hatası açıklamasını gerekçe göstererek, 2012 model aracın ayıpsız misli ile değişimine ve davanın ilk derece mahkemesinde yeniden görülmesine karar verdi.