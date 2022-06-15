Mahkeme’den Emsal Niteliğinde Bir İlaç Kararı! Geri Ödemeler Faiziyle Birlikte Alınabiliyor

SGK’lılar için mahkeme emsal niteliğinde bir karar verdi. Kanser hastası olmasına rağmen ilacının ücretini karşılamayan SGK için ilaç bedelinin faiziyle birlikte hastaya geri ödemesi kararı verildi.

57 Yaşında olan ve İstanbul’da yaşayan M.B. isimli akciğer kanseri hastası bir kişi, kendisine hastalığının tedavisi için reçete edilen ilacı SGK kapsamında alamayınca dava etme yolunu tercih etti. Buna göre İstanbul 10.cu İdari Mahkemesi M.B. isimli hastanın tedavi süresince ödediği 53 bin 839 TL’nin yasal faiziyle birlikte hastaya geri ödenmesine ilişkin karar verdi.

Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yıllarca doktor olarak çalışmış olan M. B. Akciğer kanserine yakalanmasının ardından ilaç tedavilerine binlerce lira harcadı. Özel hastane tarafından yazılan ilaçlarını SGK ile alamayınca kendi parası ile almayı tercih etti. Açılan dava kapsamında İstanbul 10.cu İdari Mahkemesi herkesin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için devlet tarafından yapılması gereken birtakım yükümlülüklerin altını çizerek dava açan hastayı haklı buldu.

Hukuka Aykırı Bir Yaklaşım

Kanser hastası binlerce kişi M.B. İle aynı durumu yaşayarak kendilerine yazılan ilaçları ücretsiz bir şekilde alamıyor. Hukuka tamamen aykırı olduğunu ifade eden mahkeme ise sosyal güvencesi olan her vatandaşın böyle bir yaptırıma maruz kalmaları halinde haklarını aramalarını bildiriyor.

Dava kapsamında M.B.’nin kullanması gereken ve doktor tarafından yazılmış olan ilaçların hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer almamasını Sosyal ve Genel Sağlık Sigortası kurallarına aykırı bularak hasta tarafından ödenen ücretin faiziyle birlikte geri ödenmesine ilişkin karara vardı.

M.B.’nin Avukatı Karara Ne Dedi?

M.B.’nin avukatı olan Volkan Çakır’da mahkeme tarafından verilen karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Müvekkili ile birlikte aynı kaderi paylaşan birçok kanser hastası olduğunu belirten Çakır, alınan kararın binlerce insan için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Emsal niteliği taşıyacak değerdeki karar, birçok kişiyi de yüreklendirmesi gerektiğini ve yasal haklarını vatandaşların sonuna kadar arkasında durmaları gerektiğinin altını çizdi.

Hangi İlaçları SGK Karşılamıyor?

SGK tarafından karşılanan birçok ilaç geri ödeme kapsamından çıkarılarak ücretli hale geldi. Kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların pahalı olmasından dolayı birçok kişi sosyal sağlık sigortasının imkânlarından yararlanarak ilaç almayı tercih ediyor. Geri ödenecek ilaçlar listesinde bulunan onlarca ilaç listeden çıkarılması zorunlu ilaç almakta olan hastaları oldukça yakından ilgilendiriyor. Eklem ve kas ağrıları için verilen kas merhem ve bazı ilaçlar, çocukların diş çıkarma dönemini rahatlatan jellerde bu kapsamdan çıkarılan ilaçlar arasında yer alıyor.

Geri Ödeme Listesinde Olan İlaçların Parasını Faiziyle Geri Alabilirsiniz

Sosyal sağlık sigortası hakkında bilinçlenilmesi gereken konulardan biri de geri ödeme listesinde bulunan ilaçlardır. Birçok kişi böyle bir hakkının olduğundan bihaber olarak tedavisi için gerekli olan ilaçlara binlerce lira harcıyor. Bu noktada dava edilmesi halinde hastayı haklı bulan mahkeme, ödenen ücretin faiziyle birlikte geri ödenmesine karar veriyor.

Bu süreçte maddi ve manevi yıpranma payı gözetilerek faiziyle ödeme yapılmasına karar veren mahkeme, birçok kişinin henüz bilmediği ve harekete geçmek için çekinceleri olan konuların başında geliyor. Ancak emsal özelliği taşıyacak bir karar ile kanser hastalarını sevindiren mahkeme kararı, bu durumda olan herkesin yasal yollardan haklarını aramaları gerektiğini hatırlatıyor. Çok yüksek fiyata sahip olan ilaçları herkesin ödeyecek durumda olmaması yaşanan mağduriyetlerin ortadan kalkması adına İstanbul 10.cu İdari Mahkemesi M.B. adına böyle bir karara varmıştır.