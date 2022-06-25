Madina Ghawsi Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Tutuklandı Mı? Ne Dedi?

Sosyal medya platformu Twitter’da #MadinaGhawsiTutuklansın etiketi gündem oldu. Peki kim bu Madina Ghawsi?

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Sosyal medya sitesi TikTok’da yayılan bir video tepki aldı. Madina Ghawsi adlı kişi TikTok hesabından yaptığı paylaşımla herkesi ayağa kaldırdı.

Madina Ghawsi çektiği videoda Türkiye’ye dair söyledikleri ile tepki çekti! Madina Ghawsi’nin tutuklanması için sosyal medya ayağa kaltı.

Madina Ghawsi adlı kadının Türkiye’de hekimlik yapan bir Afganistanlı olduğu öğrenildi.

Madina Ghawsi videosunda Türklere hakaret etti ve yok olacaksınız dedi!

TikTok’ta madoghawsi2412 kullanıcı adıyla Türkiye aleyhine konuşan Afgan kadın Madina Ghawsi’ye sosyal medyada tepkiler büyüyor.

Madina Ghawsi Kimdir?

Aksaray Üniversitesi’nden mezun oldu ve Almanya’ya gittiği söylenen Madina Ghawsi çektiği videolarda;

“En yakın zamanda ülkeniz batacak. En dibine kadar batacak Kalacaksınız böyle. bunu unutmayın. Bir tane Afgan kötü bir şey yaptı diye binlerce Afgan’ın ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Biteceksiniz inşallah! En dibine kadar! Bu oluyor zaten batıyorsunuz görmüyorsunuz gözleriniz kör olmuş. Bitiyorsunuz batıyorsunuz su alıp götürüyor İzmir gibi Ankara gibi.” dedi.

Daha sonra ise tepkiler gelince çektiği videoda

“Siz deli misiniz? Siz kafayı mı yediniz ne yediniz? Salak mısınız siz? Salaksınız onu biliyorum. Biz sizlere Türkiharı diyoruz biliyor musunuz? Gerçekten de öylesiniz. Ben videoyu kaldırmadım, videoyu kapattım. Çünkü siz pisliklerle uğraşacak halim yok. Çok iyi insanlar da var Türkiye’de. Ben onlara hiçbir zaman kötü bir şey söylemek istemedim ve söylemiyorum da. Bu videoyu siz pislikler için koymuştum. Kaldırdım, daha fazla olmasın diye. Çünkü sesimi duydunuz mu? Evet duydunuz o yeter” dedi.