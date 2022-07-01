Levent Kırca ve Oya Başar’ın Güzel Kızları Ayşe Kırca Geri Dönüyor!

Ayşe Kırca annesinin ve babası gibi oyunculuk yolunda ilerliyor. 2 Mayıs 1994 yılında dünyayı gözlerini açan Ayşe Kırca, birkaç küçük projenin hemen arkasından 2020 ve 2021 sezonunu ‘Sol Yanım’ dizisiyle Yasemin karakterini izleyicilerin karşısına çıkardı. Ayşe Kırca, bu diziyle dikkatleri tamamen üzerine çekmeyi başardı. Sinema dünyası ve Türk tiyatrosunun en eski ve en güzel ikilisi Levent Kırca ve Oya Başar’ın güzel kızları Ayşe Kırca babasının ve annesinin izinde gitmeyi istiyor ve bu konuda çok kararlı.

‘Sol Yanım’ dizisinin erken finalinin yapılması birçok genç oyuncu gibi Kırca açısından da büyük bir hayal kırıklığı olarak algılandı. 12 bölüm süren ‘Sol Yanım’ dizisinin ardından bir süre setlerden uzak kalacağını belirtti. Ayşe Kırca, bur süreçte kariyerinde büyük etkilere sahip olmasını beklediği güzel bir dizi ile anlaşma yaptı. Devrim Özkan, Ertan Saban, ve Birgül Özge Özberk’in başrol oyuncusu olarak yer aldığı ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ adlı dizide yeni karakteriyle sevenleri ile buluşacak. Yetenekli oyuncu öğretmen olan bir karakter ile izleyicilerin karşısına çıkacak

Ayşe Kırca Bomba Gibi Geri Geliyor!

İdealist bir rehber öğretmeni karakterine hayat verecek olan Ayşe Kırca, Karabayır Lisesi’nde çekilen dizinin öne çıkan karakterlerinden birini canlandırıyor. Oyuncu, “ Bomba gibi bir dizi geliyor!” diye söyleyerek merak uyandırırken de iddialı olduğunu ifade etti.

Ayşe Kırca sözlerine şöyle devam etti. ”Gerçekten bomba gibi bir iş olarak görüyorum. Hem gençliğin hem yeni kesimin çok beğeneceğine inanıyorum.” diye konuştu. Canlandırdı öğretmen karakterinin idealist olduğunu belirten Ayşe Kırca, “Dizinin geneli ahenk olarak çok güzel.” dedi.

Sol Yanım Dizisindeki Yasemin’den Sonra İşte Yepyeni Bir Dizi

Oyuncu Ali Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca, güzelliği ile de büyüledi. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ali Kırca’nın ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca, sosyal medyanın merak edilen isimlerden olmayı da başardı. Geçmiş dönemlerde ‘Alemin Kralı’ dizisinde izlediğimiz oyuncu annesi Oya Başar ve babası merhum Levent Kırca gibi oyuncu olmayı başardı.

Eğitimini yurt dışında New York Film Academy’de 4 yıllık eğitim alan Ayşe Kırca. İlk oyunculuk deneyimini de okuduğu akademinin avantajlarından yararlanarak bir Hollywood filmi ile açtı.2016 yılında ‘Carrie Pilby’ isimli bir filmde ana karakterin arkadaşı olan bir garsona hayat vermişti. Bu performansıyla beğenileri kendisinde toplamıştı. Ayşe Kırca, 26 yaşında ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve başarısıyla da dikkatleri kendi üzerinde toplayan bir sanatçı.

10 Aralık’ta ‘Sol Yanım’ dizisine üçüncü bölümden sonra Serra’nın arkadaşı olarak ‘Yasemin’ karakteri ile girdi. İlk bölümlerde reyting oranının çok altında kaldı. Ancak kanal bu kötü krizi çok güzel yönetmeyi başardı ve dizi tekrar istenilen reytingleri almayı başardı. Hafta boyunca dizinin tekrar tekrar bölümlerini yayınlayıp diziye ilgiyi ve merakı artırmış oldu. ‘Sol Yanım’ dizisi ikinci bölümden itibaren başarılı bir reyting almayı da tekrardan başardı.

Sosyal medya hesabından yeni dizisini paylaşıp beğenileri alan Kırca’ya annesi de dahil olmak üzere birçok ünlü isimden tebrik mesajı ve başarı mesajı yağdı. Büyük desteklerden birini Perihan Savaş verdi. Başta annesi olmak üzere birçok ünlü isim “hayırlı olsun” yorumlarını kullandı. Dizide daha sakin, anlayışlı, aklı başında bir karaktere hayat verecek. Oyuncu, okuldaki diğer kızların tersine daha alçak gönüllü ve uyumlu bir karakteri canlandırıyor olacak.