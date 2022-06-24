Latif Doğan Öldü Mü? Hüzne Boğan Haber!

Ünlü türkücü Latif Doğan’dan hayranlarını üzen haber!

Küstüm şarkısı ile milyonların gönlüne giren sevilen türkücü Latif Doğan’ın Instagram hesabından hayranlarını hüzne boğan haber paylaşıldı.

Latif Doğan kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesi Ayşe Doğan’ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu ve dua istedi.

Latif Doğan yoğun bakıma kaldırılan annesi için hayranlarından dua istedi. Ancak bu haber Latif Doğan gibi paylaşılınca sosyal medyada karışıklığa neden oldu ve Latif Doğan öldü mü aratılması başlatıldı.

Türkücü Latif Doğan geçtiğimiz aylarda da annesi Ayşe Doğan’ın hastane odasından fotoğraflarını paylaşmış ve annesinin ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Latif Doğan o dönem “Allah’ımıza şükürler olsun annemizin ameliyatı başarılı geçti. Önce Rabbimize, doktorlarımız ve tüm sağlık ekibine, dualarını eksik etmeyen tüm sevenlerimize telefonla ve sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten ziyaret eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler” diyerek annesinin ameliyatının iyi geçtiğini duyurmuştu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Ancak Latif Doğan’ın annesi Ayşe Doğan’dan kötü haber geldi. Latif Doğan’ın annesi durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Doğan yoğun bakıma alındı.

Latif Doğan sosyal medyadan paylaşım yaparak sevenlerinden annesi için dua istedi.

Annesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Latif Doğan “Canım anamız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve anamız Ayşe Doğan’a dualarınızdan eksik etmeyin” dedi.