Kuveyt Türk Kampanyaları Bitmiyor! Para İadesi Yapacak

Kuveyt Türk Bankasının yapmış olduğu açıklamaya göre Kuveyt Türk mobil uygulaması aracılığı ile hesap açmış olan 18- 24 yaş aralığındaki gençler için harika bir uygulama geldi. Kuveyt Türk mobil uygulamasından hesap açan gençler çok şanslı. Kuveyt Türk bu gençler için her ay geçerli ATM ve 20 lira harcama iadesi verecek.

Bu hediye Kuveyt Türk mobilden hesap açan tüm gençleri sevindirmiş durumda. 30 Hazirana kadar geçerli olan bu uygulamadan faydalanabilmek için hemen Kuveyt Türk mobilden bir hesap açmak yeterli! 30 Hazirandan sonra yapılan bu kampanya sona erecek ve 18-24 yaş arasındaki gençler bu tarihten sonra aynı uygulamadan faydalanamayacak.

ATM Avantajı Kampanyası

Genç müşteri portföyünü genişletebilmek adına çalışmalarını sürdüren Kuveyt Türk aynı zamanda bu kampanyaya ek ortak avm kampanyası da gerçekleştiriyor! Bu kampanyadan da yine 18-24 yaş aralığındaki gençler 30 Haziran tarihine kadar yararlanabilmekteler. Kuveyt Türk mobil hesabı açılmasının ardından görüntülü bir görüşme sağlanarak hesabın açılış gününü takip eden ilk 2 günlük zaman zarfında kampanyayı aktif hale getirebilmek adına SMS bilgilendirmesi yapılacaktır.

Bu özel kampanya ile birlikte 30 Haziran 2022 tarihine kadar ortak ATM kullanarak tam 1000 liraya kadar aylık toplam 5 defa olmak üzere para çekme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Fakat bununla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Eğer ara çekme işlemi Kuveyt Türk değil de ortak ATM aracılığı ile gerçekleştirilecekse 1 gün içerisinde sadece 1 kez olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Harcama İade Kampanyası

Kuveyt Türk mobil hesabı açıldıktan sonra en çok merak edilen konulardan biri de harcama iade kampanyasının nasıl gerçekleştirileceği konusu olmaktadır. Bu kampanya sadece 18-24 yaş arası gençleri kapsamaktadır. 30 Haziran 22 tarihine kadar bu yaş grubuna sahip olan tüm gençler bu kampanyadan faydalanabilmektedir. Görüntülü görüşmeyi takiben hesabın sms yolu ile aktifleştirilmesinin sonunda yine kampanya kapsamında harcama iade kampanyasından faydalanılabilecektir. 30 Haziran 22 tarihi de dâhil olmak üzere bu tarihe kadar her ay boyunca geçerli harcama iade kampanyasından faydalanılabilmektedir.

Harcama İade Kampanyasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Harcama iade kampanyası ile birlikte 30 Haziran 22 tarihinde kadar her ay geçerli olmak üzere gerçekleştirilecek olan 50 lira ve üstü sağlam nakit kart harcaması sonucunda 20 liralık harcama iadesi kazanılacak olup, harcama iadesi kampanyasından faydalanılabilecektir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için ön koşul 50 lira ve üzeri harcamanın gerçekleştirilmesidir.

Bu işlemi takip eden iş günü içerisinde 20 liralık harcama iadesinin hesaba aktarım işlemi gerçekleşecektir. Harcama iade kampanyası ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise işletmeler gün sonu almadığı zamanlarda işlemler provizyonda kalabilmekte ve süre uzayabilmektedir. Bunun yanı sıra işlemin iptali gibi bir durum söz konusu olduğunda ise müşterinin kampanyadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Gençlere Özel Kampanya Yapan Bankalar

Son zamanlarda genç kesime yönelik bankaların gerçekleştirdiği pek çok kampanya yer almaktadır. Özellikle Kuveyt Türk bankasının gerçekleştirmiş olduğu son kampanya gençlere yönelik yapılmış en iyi kampanyalardan biri. Bu kampanya sayesinde 18-24 yaş arasındaki tüm gençler her ay, harcadıklarının 20 lirasını geri alabilecekler. Gençleri ekonomiye kazandırmak ve genç müşteri portföyünü artırmak amaçlı yapılan bu uygulama 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar 18-24 yaş grubundaki herkes bu özel kampanya kapsamındaki harcama iadesi kampanyasından ve ortak ATM kampanyasından yararlanabilmektedir.