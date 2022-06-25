Kuş Uçuşu Dizisi Çok İyi Fakat Birce Akalay Mezarlık Dizisinde Çok Daha İyi İş Çıkardı!

Birce Akalay hayranları, oyuncunun son zamanlarda Netflix’teki iki projesine çok bağlandı. Birce Akalay, 3 Haziran’da yayınlanan “Kuş Uçuşu” dizisinin ardından büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun başarısını hayranları sosyal ağlarda yazdı ve yüz binlerce kez paylaşım yapıldı.

Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner’in bulunduğu dizide, hikâye anlatımı ve oyunculuk başarısıyla dünya genelinde tanınan hale geldi. Netflix’in ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Kuş Uçuşu, ikinci sezon onaylanması bekleniyor.

Kuş Uçuşu dizisinde Leyla Kıran karakterini canlandıran Birce Akalay’ın merakla beklenen bir diğer Mezarlık projesi de Netflix izleyicilerini etkiledi. Bu projede oyuncu Önem Özülkü isimli bir polisle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu dizi, işyerinde ve sosyal çevrede kadınlara yönelik kadın cinayetleri ve ayrımcılığına odaklanmaktadır.

Mezarlık Dizsinde Kendinden Daha Emin!

Birce Akalay, oynadığı karakter sayesinde kadın cinayetlerine ve kadına yönelik ayrımcılığa da karşı koyabilmektedir. Başarılı oyuncunun Kuş Uçuşu dizisindeki rolü belki çok başarılıydı ama Mezarlık dizisinde daha kendinden emin ve başarılı göründü.

Mezarlık, toplumda önemli bir sorun olan bir kadının öldürülmesini konu alan çok zor ama gerçekçi bir hikâyedir. Birce Akalay dizide adeta kendini buluyor ve canlandırdığı karakterin duygularını herkese yansıtan bir içselleştirme içine giriyor.

Bu dizinin çoğu sahnesinde Birce Akalay’ın oyunculuğu çok zor bulduğu durumlar var. Kadın cinayetlerine karşın duyarlılığı çok iyi bilen oyuncunun bu tür projelerde bulunması hem oyunculuk hem de toplumsal bilinç açısından çok önemli oldu.

Mezarlık dizisinde Birce Akalay’ı izleyenler, kendisini Kuş Uçuşu’ ndan daha çok bu projeye adandığı görülmektedir. Mezarlığın ilk sezonunda dört bölüm yayınlandı, ancak bir devamı gelmesi için, izleyici merakla bekliyor. Bunun yanı sıra Haziran ayında iki başarılı projeyle dikkatleri üzerine çeken oyuncunun güçlü çıkışından Birce Akalay hayranlarını oldukça sevindirdi.

Son tekliflere onay vermeden önce Kuş Uçuşu ve Mezarlık projelerinin devamını beklemek zorunda kalan izleyici, Birce Akalay’ın önemini hemen anladı. Çünkü her iki dizide de iki karakterin de sorunları var ve Birce Akalay bu kadın karakterlerin duygularını izleyiciye aktarmada çok iyi iş çıkardı.

Kuş Uçuşu Dizinin Konusu

X Kuşağı ve Y Kuşağı’nı oynayan iki kadının çarpışmasını yaşayan dizinin konusu, oyuncuları ve hikâyesinin iyi bir uyarlama olup olmadığını merak edilmektedir. Deneyimli ve idealist bir habercidir. Hırs dolu “biri olmak” için can atan genç. İki farklı kadın, iki farklı nesil. Mücadelelerinde hangi yöntem galip gelecek? Konusu yer almaktadır.

Kuş Uçuşu Dizinin Oyucuları

Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekicidir. İşte dizideki oyuncular;

• Birce Akalay

• Miray Daner

• İbrahim Çelikkol

• İrem Sak

• Burak Yamantürk

• Defne Kayalar

• Şifanur Gül

Mezarlık Dizisinin Konusu

Kadın cinayetlerini çözmeye çalışan ekibin başındaki Komiser Önem`i en çok zorlayan elindeki olay değil, bu cinayetlere karşı ön yargılı yaklaşan erkeklerin olmasının konusu yer almaktadır.

Mezarlık Dizisinin Diğer Oyuncuları;

• Olgun Toker

• Şehsuvar Aktaş

• Hakan Meriçliler

• Sezgin Uzunbekiroğlu

• Cem Sürgit

• Berna Öztürk

• Baran Güler

• Elif Sevinç

Birce Akalay Kimdir?

Birce Akalay, 19 Haziran 1984’te İstanbul’da doğdu. Akalay ilk ciddi rolünü Yer Gök Aşk dizisinde ‘Havva’ rolünde oynamış ve birçok dizide rol almıştır. 2017 yılında Müjdat Gezen’in yönettiği Yedi Kocalı Hürmüz oyununda tiyatroya adım attı. Daha sonra 2020 senesinde Keşanlı Ali Destanı’nda “Zilha” rolünü oynadı. Akalay daha sonra, Star TV’de Ocak 2020’de başlayan Babil dizisinde ‘İlay’ karakterini canlandırmıştı.