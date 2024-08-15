Kuru İncir Alım Töreni yapıldı

Dünyada ve Türkiye’de incir üretiminde liderliğini koruyan Aydın ilinde her yıl düzenlenmekte olan “Kuru İncir Alım Töreni”yapılıyor… Detaylar haberinizde…

Sembolik meyvesi kuru incir olan Aydın’ın hasat zamanının başlaması ile üreticinin umutları bir nebze de olsun artmaktadır. Aydın Ticaret Borsası aracılığıyla her yıl düzenlenmekte olan geleneksel sezonun ilk defa kuru incir alım töreni yapılmaktadır. Geçen sene 1 kilogram 300 TL’den alınmakta olan kuru incir bu sene 700 TL’den alınması üreticinin yüzünü güldürmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de Aydın incir üretiminde lider konumundadır. Aydın Ticaret Borsası “Kuru İncir Alım Töreni” düzenlenirken Aydın valisi Yakup Canpolat’ın da katıldığı programda toplamda 8 üreticinin temsili olduğu incirden yaklaşık olarak 86 kilogram incir satın alınmaktadır. Aydın Ticaret Borsasına teslim edilmekte olan kuru incir sembolik olarak 1 kilogramı 700 TL’den belirlenmektedir.

“70 Bin 174 Ton Rekolte Beklenmektedir.”

Global iklim koşullarından dolayı Aydın’ın birçok bölgelerinde kuru incir üretimi farklı sıkıntılar yaşamasından dolayı bu sene rekolte tahmini 70.170 ton olabileceğini açıklayan Aydın valisi Yakup Canbolat; “Tarım, sanayi,coğrafi konum ve turizm sektörlerine bağlı potansiyeli güçlü ve çalışkan insan gücüyle hem ihracat hem de tarım ili olması bakımından ülkemizin ve Ege Bölgesi’nin hızlı bir şekilde gelişmekte olan illerinden biridir.” ifadelerini dile getirdi. Bununla birlikte Aydın ilinin potansiyel gücünü en çok belirleyen etmen ise incir üreticiliğinin yapılmasıdır.

Hem dinde hem de insanlar tarafından kutsal bir meyve olarak anılan incir, rağbet gören ürünler arasında yer almaktadır. Ana vatanın Türkiye olduğu bilinmektedir. Ülkemizin kaliteli inciri, iklimi ve toprak yapısı göz önüne alındığında en verimli şekilde Aydın ili ve ilçelerinde yetişmektedir. AB tescilli coğrafi işaret almakta olan incir yaklaşık olarak 16.000 çiftçi tarafından üretilmektedir. Aydın ilinde incirin katma değerini artırmak için kurulmakta olan 161 adet incir deposu ile birlikte toplamda 159 adet incir işletmesi mevcuttur.

“Hem Tadı Hem Şekli Hem de Rengi Çok Güzel”

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, yeni sezon ile ilgili iyi dileklerini temenni ederken bu seneki kalitenin de üst düzeyde olduğunu belirtmektedir. Ayrıca dünyanın en kaliteli incir üreticisi topraklarında da yaşadığımızı bir kez daha dile getirmektedir.

Fevzi Çondur, ifadesine şu şekilde devam etti: “Toplam incir üretiminin %60’ı Türkiye’nin Aydın ilinde gerçekleşmektedir. Kuru incir ülkemiz açısından hem ekonomi hem de ülke tarımı için değerli bir meyvedir. Bu yıl oluşan şartlardan, iklim koşulları, sıcaklıkların artması ve yoğun olmasından kaynaklandığı için sezon erken bir zamanda gerçekleşti. Bu sene kaliteli bir yıl geçirerek mahsullerimiz renk ve nefaset olarak şanslı konumundadır. Ayrıca hakim olan Poyraz rüzgardan dolayı da mahsuller güzel yetişmektedir. Ancak rekolte açısından aynı şey mevcut değildir. Rekolte tahmin oranlarını bakanlık şu anlık açıklamadı. Bu sebeple biz de dile getirmemekteyiz. Geçen yılki rekolte oranlarına bakıldığında bu sene biraz düşük olacağı gözükmektedir.”

İhracat oranlarına bakıldığında şu zamana kadar 60.655 ton ihracat yapıldığı görülmektedir. Bunu %75’i ise Aydın ve çevresi karşılamaktadır. Dolayısıyla 700 liralık bir fiyatla incirin sembolik alışı yapıldı. 2024 yılı itibarıyla üreticiler ve tüccarlar için temennimiz sıkıntısız ve hatasız bir yıl geçirmektir. Bu senenin üreticiler açısından bereketli bir yılı geçmesini temenni eden Aydın valisi yapılmakta olan konuşmanın hemen ardından Aydın Ticaret Borsasına özgü geleneksel hal alan yeni sezonun ilk kuru incir alımı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.