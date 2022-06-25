Hayranları şoke olmuştu! Deve Tuncay’ı görenler tanıyamamıştı! Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı ölmeden önce Abidin’le buluşmuştu
Hayranları şoke olmuştu! Deve Tuncay’ı görenler tanıyamamıştı! Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı ölmeden önce Abidin’le buluşmuştu… Bir döneme damgasını vuran ve en fazla izlenen dizi ünvanını halen elinde bulunduran Kurtlar Vadisi’nden bir yıldız daha kaydı. Dizide Deve Tuncay, Tuncay Kantarcı’yı canlandıran Osman Wober geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Bu anlamda haberimizde Deve Tuncay ile Abidin Yerebakan’ı yad edeceğiz.
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber neden öldü?
Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Deve Tuncay karakteri ile unutulmaz karakterler arasında yer alan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili arkadaşımız Osman Wober ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.
Kurtlar Vadisi’nin Tuncay ve Abidin’ini 17 yıl sonra bir araya gelmişlerdi!
Kurtlar Vadisi’nin Tuncay ve Abidin karakterleri en efsane karakterleri arasında yer alıyordu. Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi’nin hiç akıldan çıkmayan karakterleri olarak görülüyordu. Dizide ikilinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar ise hala gülerek hatırlanmaktadır.
Osman Wöber kimdir?
Osman Wöber 27 Şubat 1960 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.
Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.
1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı.
Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya’nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu.
2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009’a kadar sürdürdü.
Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur’un yazdığı oyun olan Kamyon’un yönetmenliğini yaptı.
Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi. Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber’in eşidir.
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı / Oyuncu – 1999
Kamyon / Yönetmen – 1995
Don Juan / Don Carlos / Gusman – 1994
Aşağıdakiler / Yardımcı Yönetmen – 1994
Bahar Noktası / Yönetmen Yardımcısı – 1993
İki Kova Su / Joris – 1986
Yapımcısı Olduğu Dizi:
Güneş Yanıkları (2000)
İnce İnce Yasemince (1994)
Rol Aldığı Diziler:
Ağlama Anne (2018)
İsimsizler (2017)
Seni Kimler Aldı (Metin, 2017)
Aile İşi (Sami, 2016)
Osmanlı Tokadı (İskender, 2013)
Hayat Devam Ediyor (2011-2012)
Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı, 2007-2015)
Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı, 2003-2005)
İnce İnce Yasemince (Başkomiser, 1994)
Ateşten Günler (1987)
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan, 1985)
Rol Aldığı Filmler:
Öteki Taraf (Patron, 2017)
4 Çehar (Kısa Film 2009)
Organize İşler (Komiser, 2005)
Cumhuriyet (1998)
Sekizinci Saat (Sinan, 1994)
Yönetmen Ekibinde Yer Aldığı Film:
Son Darbe (Reji Ekibi, 1985)