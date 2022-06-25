Hayranları şoke olmuştu! Deve Tuncay’ı görenler tanıyamamıştı! Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı ölmeden önce Abidin’le buluşmuştu… Bir döneme damgasını vuran ve en fazla izlenen dizi ünvanını halen elinde bulunduran Kurtlar Vadisi’nden bir yıldız daha kaydı. Dizide Deve Tuncay, Tuncay Kantarcı’yı canlandıran Osman Wober geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Bu anlamda haberimizde Deve Tuncay ile Abidin Yerebakan’ı yad edeceğiz.

Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber neden öldü?

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Deve Tuncay karakteri ile unutulmaz karakterler arasında yer alan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili arkadaşımız Osman Wober ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.

Kurtlar Vadisi’nin Tuncay ve Abidin’ini 17 yıl sonra bir araya gelmişlerdi!

Kurtlar Vadisi’nin Tuncay ve Abidin karakterleri en efsane karakterleri arasında yer alıyordu. Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi’nin hiç akıldan çıkmayan karakterleri olarak görülüyordu. Dizide ikilinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar ise hala gülerek hatırlanmaktadır.

Osman Wöber kimdir?