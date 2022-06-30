Kurbanlıklarda Şaşırtan Fiyatlar

Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kala kurban telaşı da had safhaya çıktı. Hem küçük hem de büyükbaş hayvanlar bir süredir satışa çıkmıştı. Ancak kurban pazarları da bu sene cep yakıyor. Kurbanlık fiyatlarını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fiyatlar bu sene neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Kurban Bayramı’na 10 gün gibi bir süre kalması ile kurban alma telaşı da daha fazla olmaya başladı. Özellikle kurban pazarına gidip gezen vatandaşı, fiyatlar çok şaşırttı. Kurbanlık seçiminde ziyade vatandaşların sadece fiyatları sorduğunu söylemek, yanlış olmaz. Hayvancılıkla geçimini yapan esnaflar ise bazı açıklamalar da bulundu.

Bazı gazetelere röportaj veren bazı esnaflar “Fiyatlar can yakıcı olmaya başladı. Hiç bir şeye yetişmek mümkün değil. Yem fiyatlarında yapılan yüzde 200’ün üzerinde ki artış, bizi de çok zor durum da bıraktı. Artık bu iş içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Herkes çok zor durumdadır. Geçen yıla göre neredeyse Kurban alanların oranı, yarısına düştü “diye açıklama yaptılar.

60 Bine Kadar Kurban Fiyatı Var

Küçükbaş hayvanlar kurbanlıklar alınırken en çok tercih edilen grup olmasına rağmen en ucuz küçükbaş kurban fiyatı, 2 bin 500 liradan başlıyor. Büyükbaş hayvanlar ise 25 bin liradan 60 bin liraya kadar, artış gösteriyor. Bu fiyatlar çok ciddi rakamlar olmakla birlikte vatandaşı

da kara kara düşündürüyor.

Hayvancılıkla yapan vatandaşlardan biri olan Ayhan Kılıç ise kurbanlıkların yanına yaklaşmanın mümkün olmadığını, fiyatların iki katına kadar çıktığını söyledi. Ayhan Kılıç şu ifadelere de yer verdi; “ En küçük koyun fiyatı 3-4 bin lira. Büyükbaş hayvanlar 60 milyara kadar çıkıyor. Kurbanlıkların yanına yaklaşmak mümkün değil. Güç yeteceğini düşünmüyorum. Hayvancılıkla uğraşanlar bu sene zor durumda kaldı. Yem, saman, bakım her şey çok pahalı “ dedi.

Kurbanlık Fiyatları Gündemde

Kurbanlık fiyatları bu sene cep yakıyor. Son zamanlarda vatandaşların gündeminde en fazla yer eden konulardan biri. Bu yıl 9 Temmuz’da ilk günü yapılacak olan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık koyun, keçi ve dana fiyatları bir süredir araştırmaya başlandı. Kurban Bayramı’na az bir zaman kaldığı için, kurbanlık satışları yapılıyordur ama çoğu kişi Kurban almadı. Bunun sebebi, bu yıl büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının çok pahalı olması.

Kurban pazarlarının açılması ile birlikte vatandaş da gezmeye başladı. Bilindiği üzere bayrama kısa bir süre kaldı. Kurban alamayanlar hala pazarları gezmeye devam ediyor. Kendi bütçesine uygun bir kurban bulmaya çalışıyor. Bunun da pek mümkün olduğu söylenemez. Kurban fiyatları en az 2000-2500 liradan başlıyor. Özellikle büyük baş kurbanların yanına bile yaklaşmayan vatandaş, fiyatlardan şikâyetçi oldu. Hayvancılar da yeme ve samana yapılan zam sonrası hayvanlara bakmak da çok büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Bu sene ki kadar pahalı bir kurban pazarı daha önce görülmedi.

Hem Vatandaşlar Hem de Hayvancılık Yapanlar Zorda

Hayvancıların yapmış olduğu bazı açıklamalar da geçen yıla göre kurban satışlarında büyük bir düşüş yaşandığı belirtildi. Özellikle büyükbaş fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle, kimse yanlarına yaklaşmadı. Daha çok küçükbaşların fiyatını soran vatandaşlar, onu da alamadı. Bir süredir kurban satışı yapılmasına rağmen, çok az bir talep olduğu söylenebilir. Artan enflasyon Kurban Bayramı ‘ nı da vurdu. Kurban almakta zorlanan kişiler şikâyetçi oldu. Hayvancılar ise bu yılın çok zor geçtiğini, herkesin zor durumda kaldığını ifade etti ve kendileri de yem almakta zorlandığını açıkladı.