Toplamda 2100 TL alıyorsunuz! Kurban Bayramı öncesi ilk ödeme yapılıyor! Başvurmayan kalmasın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde milyonlarca aileye aylık olarak düzenli para veriliyor. Baktığımız zaman en az 450 TL en fazla 600 TL para ödemesi yapılıyor. Tüm ödemeleri topladığımız zaman ise 2.100 TL oluyor. Aile Destek Programı bilindiği gibi geçtiğimiz gün açıklandı.

Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca haneye 1 sene boyunca yapılacak para ödemelerine başladı. Bu paraları almak için başvuru yapmanız gereken yer ise -devlet olmaktadır. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da işinizi görüyor.

Aile Destek Programı kapsamında kim kaç para alacak?

Ödemesi yapılacak olan para miktarında aile içinde yer alan kişi sayısı baz alındı. Bu kapsam da düzenli olarak 1 sene boyunca ödeme başladı.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL) 450 TL ve altı 600 450 TL üzeri ─ 772,60 TL ve altı 550 772,60 TL üzeri ─ 1.095,20 TL ve altı 500 1.095,20 TL üzeri ─ 1.417,80 TL’den az 450

Bu aylık ödeme için kimler başvuru yapamaz?

Türk vatandaşı olmayanlar alamaz

Mavi Kart sahibi olanlar alamaz

Yerleşim adresi yurt dışında olanlar alamaz

18 yaşından küçük olanlar alamaz

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunanların, başvuruları değerlendirmeye alınamayacaktır.

Aile Destek Programı başvurularını e-Devlet web sitesi üzerinden yapın. Ayrıca alacak olan kişinin oturduğu yere en yakın olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderse, parasını alır.