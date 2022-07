Kurban Bayramı Öncesi bir İkramiye müjdesi daha geldi!

Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli bayram da verilecek ikramiyeye gözlerini dikmiş hazırda bekliyor. Ne zaman, ne kadar yatacağını merakla bekliyor.

Kurban Bayramı öncesi hesaplara aktarılacak olan ikramiye emekliyi bir hayli rahatlatacağa benziyor. Emekliler Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gözleri dikmiş durumda. Bir önceki Ramazan Bayramı’nda 1.100 TL olan emekli ikramiyesi bu bayramda ne kadar olacağı bilinmiyor. Bayram ikramiyeleri 2018 yılında ödenmeye başlandı. Her sene bayramlardan önce belirlenen ikramiye bu yıl sessizliğini koruyor. Emekli ikramiyesi Temmuz’un birinci haftası yatması bekleniyor. Çünkü 10 Temmuz 2022 Kurban Bayramı. Kimi emekliler bayram öncesi ikramiye konusunda alınacak miktarın aynı olacağını düşünüyor.

İkramiyeyi Kimler Alabilir?

Maaş alan yaşlı vatandaşlar, sosyal güvenlik kurumundan aylığı olan vatandaşlar ve daimi iş göremeyen kimseler ikramiye alabilecek. Bu ay içinde aylık alan vatandaşlar aynı zaman da emeklik ikramiyesi de alabilecekler. Emekli ikramiyesi almak için ekstra bir başvuru gerekmiyor.

Sistem otomatik alma hakkı olan vatandaşların hesaplarına aktarılacaktır. Bu durum da kurban kesmek isteyen vatandaşın kurban kesebileceğini gösteriyor. Tabi ki yine de Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaya bağlıdır. Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek olan açıklama emeklilerin nasıl bir yol izleyeceğini gösterecek. Bayramlara yakın geçim sıkıntısı içinde olan emeklilere de bu yatacak olan ikramiye bir ilaç gibi gelecektir.

Başvurusunun Ayrıntıları

Başvuru için hiçbir şeyin yapılmaması, sistemin otomatik olarak hesaplara para aktarması ayrı bir rahatlık konusu. Kurban Bayramı önce alınması beklenen emekli ikramiyesinin halen açıklanmaması aynı zamanda merak konusu olmaya devam ediyor. Ne kadar yatacağı, ne zaman yatacağını hala açıklamayan Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı sessizliğine devam ediyor. Vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerinin biran önce çözüme kavuşturulmasını ve onlarında bayram öncesi planlarına göre hareket etmeleri için elzem bir durum oldu.

Her yıl yapılan bu bayram öncesi emekli ikramiyelerine aynı zamanda her yıl milyonlarca emekli eklenmekte. Bu durum Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hesaplamaları tekrar gözden geçirilmesi, verilecek olan ikramiyenin miktarının belirlenmesinde yardımcı oluyor. Ayrıca ne kadar emeklinin olduğu ne kadar bir miktarın vatandaşı rahatlatacağı hesap edilmektedir. Bu durum emekli ikramiyesi dağıtımının en uygun zamanda yapılması için yardımcı olmakta. Bu yıl da alınması beklenen ikramiye için vatandaşların biraz daha dişini sıkması gerekiyor.

Çünkü bayrama çok az bir zaman kaldı. Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sessizliğini bozması yakındır. Ödenen bu Bayram ikramiyeleri her ne kadar çoğu vatandaşın elini rahatlatsa da kimi vatandaşa yetmiyor. Kimi bu ikramiye ile ekleme yaparak kurban keser, kimi borçlarını öder kimi de yakınlarını mutlu etmek için onların ihtiyacını karşılar. Her yıl verilen bayram ikramiyesi söylediğiniz gibi çoğu vatandaşı hayli bir rahatlatıyor. Bu sebeple Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamayı biran önce açıklaması gerekiyor.

Ne zaman yatacağını, ne kadar yatacağını, bildirmesi gerekiyor. Her ne kadar gün ve miktar belirtilmemiş olsa da emekliler Kurban Bayramına son bir hafta kala açıklanacağını düşünüyor. 2018 ‘ den beridir sürdürülen bu ödemeler dört yıldır aralıksız devam ediyor. Bununla beraber her yıl ufak da olsa miktar artmakta. Bu Kurban Bayramı öncesi de miktarın ne kadar artacağı çoğu emekliler tarafından konuşulan önemli konuların başında yer alıyor. Biran önce açıklanmasını ve hesaplara yatan parayı almayı bekliyorlar.