Kurban Bayramı için bedava olan köprü, otoyollar açıklandı! İşte ücretli ve ücretsiz yollar

Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Bu anlamda izinlerini tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar hangi köprü ve otoyolların bedava olduğunu merak ediyor.

Kurban Bayramı için bedava olan köprü, otoyollar açıklandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyolların bedava olacağını açıklamıştı. Bayramda devletin işlettiği köprü ve otoyollar bedava olacak. Fakat yap-işlet-devret projelerinde bedava olmayacak.

İşte 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00’dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00’ye kadar bedava olacak o yollar ve köprüler.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretsiz

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey – Edirne Kesimi) ücretsiz

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu – Akıncı Kesimi) ücretsiz

Gebze – Orhangazi – İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) ücretsiz

İzmir – Çeşme Otoyolu ücretsiz

İzmir – Aydın Otoyolu ücretsiz

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın – Şanlıurfa kesimi) ücretsiz

Çukurova Otoyolları (Niğde – Mersin – Adana Batı Kesimi) ücretsiz

Kurban Bayramı’nda Ücretli Olan Yollar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) paralı

Kuzey Marmara Otoyolu paralı

AvrAsya Tüneli paralı

Osmangazi Köprüsü paralı

Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu paralı

Ankara – Niğde Otoyolu paralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 8.25 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 19.00 TL

Osmangazi Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 184.50 TL

1915 Çanakkale Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 200.00 TL