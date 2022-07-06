Kurban Bayramı için bedava olan köprü, otoyollar açıklandı! İşte ücretli ve ücretsiz yollar
Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Bu anlamda izinlerini tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar hangi köprü ve otoyolların bedava olduğunu merak ediyor.
Kurban Bayramı için bedava olan köprü, otoyollar açıklandı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyolların bedava olacağını açıklamıştı. Bayramda devletin işlettiği köprü ve otoyollar bedava olacak. Fakat yap-işlet-devret projelerinde bedava olmayacak.
İşte 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00’dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00’ye kadar bedava olacak o yollar ve köprüler.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretsiz
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey – Edirne Kesimi) ücretsiz
Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu – Akıncı Kesimi) ücretsiz
Gebze – Orhangazi – İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) ücretsiz
İzmir – Çeşme Otoyolu ücretsiz
İzmir – Aydın Otoyolu ücretsiz
Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın – Şanlıurfa kesimi) ücretsiz
Çukurova Otoyolları (Niğde – Mersin – Adana Batı Kesimi) ücretsiz
Kurban Bayramı’nda Ücretli Olan Yollar
Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) paralı
Kuzey Marmara Otoyolu paralı
AvrAsya Tüneli paralı
Osmangazi Köprüsü paralı
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu paralı
Ankara – Niğde Otoyolu paralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 8.25 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 19.00 TL
Osmangazi Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 184.50 TL
1915 Çanakkale Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 200.00 TL