Kripto Paralarda Son Dakika! Bitcoin, Avax, Ethereum Durum Ne?

Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor. Bitcoin, Avax, Ethereum’da durum ne? İşte detaylar…

Kripto paralarda gerçekleşen sert düşüş hala devam ediyor. Bir türlü toparlanamayan Kripto piyasaları güven kaybına neden oldu. Küresel ekonomik sorunlar borsaları da zor durumda bıraktı. Bazı kripto borsaları iflas ettiklerini duyurdu.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası FTX’in kurucusu ve CEO’ su olan Sam Bankman – Fried iflas ettikleri yönünde açıklama geldi. Bankman’ a göre mevcut küçük kripto para borsalarının çoğu iflas etmiş durumda ve yakın zamanda da bazı büyük borsaların da iflasın eşiğinde olma ihtimali olduğunu belirtti. Öte taraftan kripto firmalarının çoğunun son iki senedeki kripto boğa koşusu esnasında pervasızca yatırım yapıldığını da dile getirdi. Bundan dolayı mevcut fiyat çöküşü bu firmaların hemen hemen bütün yatırımlarını kaybetmelerine sebep oldu. Ayrıca Bankman, bahsi geçen kripto firmalarının kripto boğa döneminde çift haneli getiriler sunduğundan dolayı da iflas ettiğini söyledi. Dolayısıyla fiyatlar düştüğü zaman getiri tekliflerini devam ettiremediler. Bu sebeple, diğer birçok küçük kripto borsasının da sürdürülemez getiriler sunduklarından yakın zamanda başarısız olacağı ihtimali olduğunu belirtti.

Kripto Paralarda Son Dakika!

FTX CEO’su Bankman -Fried, “Bazı firmalar çok geride kaldı ve onları durdurmanın bir yolu yok” ifadelerini kullandı. Bankman’ ın yorumları, BlockFi ve Voyager Digital’e 750 milyon dolarlık kredi limiti teklif ettikten sonra yapıldı. Öte taraftan Bankman -Fried, Tether’in (USDT) mevcut kripto düşüşünden sağ çıkabilecek bir varlık olduğunu da söyledi. Son aylarda büyük ölçüde istikrarlı kalmış olmasına rağmen, birçok piyasa katılımcısı USDT’nin sabit kalması için yeterli rezervin olup olmadığını bilmiyor. Analistlere göre piyasada biraz daha geri çekilme ihtimali var.

Birçok kripto firmasının iflas etme noktasına getiren gelişmeler, Mayıs ayında Terra ekosisteminin çökmesi ile oldu. Daha sonra Haziran’ ın ilk günlerinde Lido Staked Ethereum’un (stETH) Ethereum sabitliğini kaybetmesi ile buna yüksek miktarda yatırım yapan kripto şirketlerini zor durumda bıraktı. Kripto paradaki bu olumsuz gelişmeleri tetikleyen temel faktörler piyasalardan kaynaklanıyor. Küresel olarak enflasyon oranlarının artışı ve buna bağlı olarak Fed’ in faiz artışı, sıkılaştırıcı para politikası araçlarının devreye sokulması gibi faktörler kripto paraların riskli piyasalardan hızla çekilmesine neden oluyor.

Bitcoin, Avax, Ethereum’da Durum Ne?

Kripto paralarda iyileşme bir türlü görülemedi. Global ekonomik gelişmeler, kripto piyasalarında güven kaybına neden oldu. Kripto piyasalarındaki düşüşleri önemli ölçüde etkileyen güven kaybı ve boğa tuzakları oldu. Tekrardan Bitcoin 20 bin doların altına düştü. Global ekonomilerdeki problemler yatırım araçlarına olan talep eğrisini de doğrudan etkiliyor. Enflasyon sorunu ABD ile başlayıp bütün dünyaya yayıldığından hükümetler enflasyon ile mücadele konusunda çalışmalar yapmaya başladı. Bu doğrultuda merkez bankaları faiz artırarak enflasyonu ortadan kaldırmak için uğraşsa da ekonomide ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlar ekonomide yavaşlama, işsizlik ve durgunluk olarak ortaya çıkıyor.

Bitcoin, Avax ve Ethereum’da durumun ne olduğu merak ediliyor. Bitcoin’de iyileşme olmuyor. Kasım 2021’ den beri ayı piyasasında olan Bitcoin, %3’ün üzerinde değer kaybederek 19 bin 400 dolardan işlen yapılıyor. Bu rakam Bitcoin’in zirve yaptığı 69 bin dolardan %72 daha geride. Ethereum’da da düşüş var. Ethereum 1000 doların altına sarkmamaya çalışıyor ve %6 kayıpla 1058 dolar seviyesinde. Solana sert çakılarak %9 oranında düşüşle 32 dolar seviyesinde işlem yapılıyor. Avax’a baktığımız zaman o da çakıldı ve iyileşme yok. Öte taraftan Avax %9 oranda bir düşüş işe 16.62 dolar seviyesinde işlem görüyor.