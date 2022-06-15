Kosgeb’den Girişimciye 400 Bin Liraya Kadar Geri Ödemesi Olmayan Ödemesiz Destek

Küçük orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB enerji verimliliğine yönelik yapılacak olan yatırımlar için harekete geçmiş bulunuyor. Küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı enerji verimliliğine yönelik yatırımlara 400 bin liraya kadar hibe desteğini vereceğini açıkladı. KOSGEB KOBİ enerji verimliliğini desteği adını vermiş olduğu yeni program açıklanmış bulunuyor.

Programa göre küçük ve orta İşletmeleri geliştirme ve destekleme idare Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere firmaların enerji verimliliği haritası çıkarılmış olacak. Enerji verimliliğine yönelik yapılacak yatırımlara 400 bin liraya kadar hibe desteği vereceğini duyurdu.

Kosgeb’den Büyük Destek

Proje kapsamında içinde ilk etapta harcamaları küçük ve orta işletmeleri geliştirme ve destekleme Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere mevcut olan firmaların enerji verimliliği konusunda haritası çıkacak. Bu aşama sonrasında yüksek enerji tüketmiş olan verimsiz çalışan motorlar Avrupa Birliği standartlarında yenilenmiş olacak. Küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı proje kapsamında değiştirilecek olan motorlar için 30 bin liraya kadar etüt 400 bin liraya kadar verimliliği artırıcı olan yatırım için hibe desteği verecek.

İhtiyaçlar Kapsamında Destek Sağlanacak

Şimdiye kadar programa firma olarak 152 firma 20 tane hizmet sağlayıcısı ve 16 tane etüt proje sertifikasına sahip olan şirketler bu destek için başvuruda bulunmuş durumda. Proje başlamadan evvel ihtiyaçlar yerinde tespit edilmesi sonrasında kesinlikle kazandığını dile getiren kurt şirketlere programa katılma çağrısı yaptı. Kurt işletmelerin kullanmış olduğu verimsiz motorların Avrupa Birliği standartları üzerinde motorlara dönüştürülmesini amaçlamış olduklarını ifade etti.

Bu Motorların Büyük Bir Kısmı Gıda İşletmesinde

NTV’de yer alan haberlere göre küçük orta işletmeleri geliştirme ve destekleme idare Başkanlığının yapmış olduğu analizlere göre Türkiye’de sanayicilerin elinde bulunan 4 milyon 306 bin tane 7.5 kilowatt ve üzeri AC motor yer alıyor. Bu motorların 3 milyon 783 ise enerji yönünden düşünülmesi gerekirse verimsiz bir durumdadır. Bu durumda küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme Başkanlığının sunmuş olduğu proje kapsamı içinde değişime Tabi olan motor sayısı 3 milyon 783 bin civarında olduğu belirtildi. Bu kategori düşünüldüğünde en çok motor 757.504 ile gıda imalatında aktif bir şekilde kullanılıyor. Bunun haricinde 518.000 864 ile fabrikasyon metal imalatını gerçekleştiren yerler takip ediyor.

Dönüşmeyi Düşünen Kobilere 400 Bin Lira Tutarında Destek

Küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB tarafından hayata geçirilmiş olan Enerji verimliliği konusunda hizmet alan kobilere 400 bin liraya kadar destek vereceklerini açıklamış bulunuyor. Yapılmış olan açıklamalara göre küçük ve orta İşletmeleri geliştirme ve destekleme idare Başkanlığının yeşil dönüşüm destek programı kapsamında işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilmiş olan değişiklikler doğrultusundaki giderlerin önemli bir kısmını küçük ve orta İşletmeleri geliştirme ve destekleme idare Başkanlığı tarafından karşılanmış olacak.

Enerji motorları desteği ve verimlilik artırıcı destek olarak 2 ayrı modüle sahip durumda destek ile kobiler enerji motorları için 100.000 lira verimlilik artırıcı giderleri için ise 400 bin liraya kadar destek alabilmesi söz konusudur. Merkezin kurulmuş olduğu günden bu tarafa onlarca işletmede verimlilik etütleri yapılarak milyonlarca lira değerinde enerji israfının önüne geçilmiş olduğu belirtiliyor. Ekonomik büyüme ve talep artışına bağlı olarak bu durum sanayide enerji talebinde de hızlı bir şekilde artış gösteriyor.