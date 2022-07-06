Konya şehir hastanesi son dakika ne oldu? Doktor Ekrem Karakaya kimdir, öldü mü? Korkunç olay!

Konya şehir hastanesi son dakika ne oldu? Sorusu merak ediliyor. Konya Şehir Hastanesi’nde bugün korkunç bir olay yaşandı. Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya silahla vurularak ağır yaralandı. Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı yaralayan şahıs ile kafasına ateş ederek intihar etmek istedi. Peki doktor Ekrem Karakaya kimdir, öldü mü?

Konya şehir hastanesi son dakika ne oldu?

Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman hekim Ekrem Karakaya’yı bir kişi silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti… Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesi Konya Şehir Hastanesi’nin kardiyoloji kısmında oldu.

Doktor Ekrem Karakaya kimdir, öldü mü?

Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın tabancayla başına ateş açtı. Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihar etmek istedi. Yaralı Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı. Doktor ve saldırgandan son dakika haberi geldi. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı-Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Sonra sırasıyla;

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 – 2020)

Konya Şehir Hastanesi (2020-…)

Hacı Mehmet Akçay Kimdir?

Doktor Ekrem Karakaya’yı silahla vurarak öldüren şahsın Tıbbi Sekreter bulunduğu meydana çıktı. Şahsın 39 yaşında Hacı Mehmet Akçay bulunduğu belirtildi.