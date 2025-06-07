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KKKA Alarmı: Yozgat ve Sivas’ta Kene Tehlikesi Büyüyor! 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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admin Yönetici
KKKA Alarmı: Yozgat ve Sivas’ta Kene Tehlikesi Büyüyor! 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yeniden can alıyor. Sivas’ta yılın ilk yarısında 6 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar, kenelere karşı bilinçsiz müdahalenin ölümcül sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunuyor. Yozgat’ta da vakalar artıyor.

Yanlış Müdahale Can Aldı

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yaşayan 50 yaşındaki Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan üç keneyi kendi imkânlarıyla çıkardı. Ancak kısa süre sonra rahatsızlanan Vural, yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi‘nde yapılan testler sonucunda, Vural’a Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu. Yoğun tedaviye rağmen kurtarılamayan Vural, KKKA kaynaklı hayatını kaybeden 6. kişi oldu.

Yozgat’ta da Tehlike Kapıda

Komşu il Yozgat’ta da kene vakaları artış gösteriyor. Özellikle kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar risk grubunda. Sağlık yetkilileri, Yozgat’ta da KKKA’ya rastlanan vakaların olduğunu belirtiyor ve benzer ölümlerin yaşanmaması için uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar Uyarıyor: “Keneyi Asla Kendiniz Çıkarmayın!”

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, keneler aracılığıyla bulaşan ve yüksek ölüm oranına sahip bir enfeksiyon. Uzmanlar, kene ısırığı durumunda vatandaşların kendi başına müdahale etmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kene yapıştığında hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalı,

Çıplak elle çıkarılmamalı,

Yanan cisim, kolonya gibi yanlış uygulamalardan kaçınılmalı.

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