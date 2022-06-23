Kızılay başvuran herkese bayram öncesinde 500 TL ve 1200 TL para veriyor… Kızılay yardım parasının ücreti, güncel olarak 500 TL’dir. Yardıma ihtiyacı olan birçok haneye belirli bir süre devam etmek üzere nakdi yardım Kızılay tarafından yapılır. Yapılan bu yardımla beraber yardıma ihtiyacı olan kimse ya da aileler, gıda yardımından da yararlanabilirler.

Kızılay Yardım Parası Ne Zaman Verilecek?

Kızılay para yardımı almak isteyen kişilerin maddi yardımlarını alabilmeleri için belirli bir süre yoktur. Ancak 2022 yılında yapılmış olan tüm başvuruların en kısa sürede değerlendirileceği ve yıl sona ermeden taraflara teslim edileceği bilgisi kurum tarafından verilmiştir.

Kızılay Öğrenci Bursu Ne Kadar?

Kızılay’ın verdiği öğrenci bursu ücreti, 200 TL ile 1200 TL arasında değişiklik gösterir. Öğrencilere verilen bu ücret, öğrencilerin sahip oldukları maddi imkanlara ve öğrenim seviyelerine göre değişiklik gösterir. Yükseköğretime mensup yani aktif olarak herhangi bir üniversiteye kaydı olan öğrencilere verilen yardım ücretleri daha yüksektir.

Kızılay Para ve Erzak Yardımı Başvurusuna Hangi Belgeler İstenir?

Kızılay’dan yardım alacak kişilerin Kızılay’a teslim etmeleri gereken evraklar, şöyle sıralanmıştır:

TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi

İkametgah belgesi

Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi

Gelir belgesi

İşsiz vatandaşların SGK’dan almaları gereken ve işsiz olduklarını gösteren belge

Mal beyanına dair belgeler