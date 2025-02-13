Kızılay 2024 yılında 2 milyon 800 bin kan bağışı topladı

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu, Ulusal Güvenlik Kan Temini Projesi kapsamında 2 milyon 800 bin kan bağışı rakamına ulaşarak, kan talebinin yüzde 97’sini karşıladı.

Türk Kızılay Bilimsel Danışma Kurulu, ilk toplantısını Ankara’daki Kızılay Renda Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Türk Kızılay’ın kan bağışının yaygınlaştırılması, düzenli ve güvenli yürütülmesi için oluşturduğu kurulun toplantısına Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve kurul üyesi 13 bilim adamı katıldı. 2005 yılında başlayan Ulusal Güvenlik Kan Temini Projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimler, bilimsel toplantı ve farkındalık çalışmalarıyla kan bağışının önemi vurgulandı. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 800 bin ünite kan bağışına ulaşarak kan talebinin yüzde 97’sini karşılamayı başaran Türk Kızılay, 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışına ulaşmayı hedefliyor.

“1 milyon 177 bin 543 kök hücre bağışçısının verisi elimizde, bu çok büyük bir başarı”

Ulusal Güvenlik Kan Temini Projesi’nin 20 yıl önce başladığına ve sağlık güvenliği anlamında önemli projelerden birisi olduğuna dikkati çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “O dönemde proje ile bir ulusal kan bankacılığı sistemine geçmeyi denedik. Zor bir yolculuktu. Biz bütün dünyada programımızla akademik camiada övünerek en yeni teknoloji ile en doğru testleri yaparak ulusal kan bankacılığını yürütüyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla geçen sene 2 milyon 800 bin kan dolaşımda. Türkiye’nin yüzde 97’sini karşılayan bir programdan bahsediyoruz. Bugün 1 milyon 177 bin 543 kök hücre bağışçısının verisi elimizde, bu çok büyük bir başarı. Bu şu anlama geliyor; birinin babası, annesi, çocuğu kök hücreye ihtiyaç duyduğu zaman eşleşebilmesi, çok kısa sürede çaresinin bulunması anlamına geliyor” diye konuştu.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Kızılay, Sağlık Bakanlığı, çok kıymetli hocalarımız birlikte planladılar. Dolayısıyla biz bugün bir araya gelmedik aslında, bu sürecin başından beri beraberiz. Bugün yeni hedefler için planlamalar yapacağımız, size kısa sürede müjdelerle geleceğimiz bir yeni dönemin başlangıcı olacak. Biz Türkiye olarak bir araya geldiğimiz zaman dünyanın hiçbir ülkesi bizimle yarışamaz. Ben buna hep inandım, hocalarımız da, Kızılay’ımız da hep inandı. Bu yıl dönemin yeni akıl birliğinin, yeni fikir birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bilim kurulumuzun olduğu platformda inşallah yeni projelerimizi, yeni güzel haberlerin geleceğini ümit ediyorum.”

“3 milyon adet kan torbasını üretecek şekilde yola çıktık”

Müjdeler de veren Yılmaz, “Kan sisteminin sürdürülebilir olması, kullandığımız testler, malzemeler, bunların yurtiçinde yapılması aslında bizim için çok büyük bir milli güvenlik sorunu. Tüm dünyada görüyoruz, savaş, seferberlik, ambargo yaşanan bir dönemdeyiz. Burada biz kendi kan torbalarımızı, 3 milyon adet kan torbasını üretecek şekilde kan torbası fabrikası kurmak üzere yola çıktık. Temelimizi attık ama inşallah değerli bilim kurulumuz ile açılışını bir senenin içerisinde toparlayıp sizlere gösterelim istedik. Arka planda her şeyimiz hazır. Gelecek sene içinde makinelerin olduğu fabrikanın inşallah kurdelesini kesmek nasip olur. Kanın içindeki proteinlerden de biz tedavi aracına dönüştürebilecek teknolojileri ülkemize getirme, çok kıymetli bilim kurulumuzla beraber o sistemi kurma üzerinde de çalışıyoruz. Birkaç sene içinde çok farklı bir yere evrilecek bir planlamanın içindeyiz” ifadelerini kullandı.