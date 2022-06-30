Kısmetse Olur Cansel Çördük Açtıkça Açıyor! Eser West Deliye Dönüyor!

Bir dönem Kanal D’de yayınlanan Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Çördük geçtiğimiz günlerde yabancı sevgilisinin paylaştığı erotik dakikaların yer aldığı videosuyla gündem olmuştu.

Son yıllarda seksi pozları ile yürekleri hoplatan Cansel bir dönem evlenme programında Eser West ile yaşadığı aşka adından söz ettiriyordu.

Cansel ve Eser’in programdan görüntüleri sosyal medyada sık sık caps olarak kullanılırken Cansel’in değişimi sürüyor.

Kısmetse Olur programının Cansel Çördük’ü Instagram hesabından son yaptığı paylaşımla yine adında söz ettirdi. Cesur paylaşımlarıyla gündem olan ve geri adım atmayan Cansel son olarak sosyal medya hesabından tangalı bir poz paylaştı.

Kısmetse Olur yarışmasıyla Türkiye’de ünlenen yurt dışında önceden de a hatır sayılır tanınırlığı olan Cansel Çördük cesur pozlarına devam ediyor.

Bol dekolteli pozlarıyla yürekleri hoplatan Cansel Çördük son olarak tangalı bir kostümle poz verdi.

İşte Amerika’da yaşayan Cansel Çördük’ün cesur pozları;