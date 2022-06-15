Kiracılık sona erdi! 4250, 5000, 6000, 7000 TL maaş alanlar 0.99 faizli konut kredisinden en fazla kaç TL çekebilirler? Herkes kendine ait başını sokacak bir eve sahip olmak ister. Bankaların sunduğu kredi fırsatlarıyla ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşmektedir. Son düzenlemelerle İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın kolayca bir eve sahip olabilmeleri için 0,99 faizli konut kredisi imkânı sağlanıyor. 4250 TL’den 7000 TL’ ye kadar olan maaşlarda alınacak evin en az %70 ‘i kadar kredi çekilebiliyor. Buradan da anlaşılıyor ki asgari ücrete de belli bir miktara kadar kredi çekme imkânı tanınıyor. Maksat herkesin bir ev sahibi olabilmesi ve hükümetin aldığı yeni kararlarla bu sağlanmaya çalışılıyor. Kendine ait bir evi olmasını isteyenler konut kredisi çekerek bunu gerçekleştirmektedir. Ancak kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle son zamanlarda ev almak pek kolay değildi. İlk kez ev alacak vatandaşlar için düşünülen bu alternatif çözüm heyecan yaratmaya devam ediyor.

0.99 Faizle Ev Kredisi Kullanmak İçin Şartlar Nelerdir?

0,99’luk kredi faizinden yararlanmak için öncelikle sabit bir maaşa sahip olmak gerekiyor. Ev alacak kişilerin üzerine kayıtlı bir ev varsa bu haktan yararlanamıyor. Ev fiyatlarının belli bir limitin üzerinde olması da ayrı bir şarttır. Maaşa göre hazırlanan ödeme planı ile vatandaşın zorlanmadan ev sahibi olması hedeflenirken, her bankanın kendi kredi hesaplama kıstası ise farklı. Şayet siz de düşük faizli kredi almak isterseniz detaylı bir araştırma sürecini yakından takip etmeniz önerilmektedir. Burada konut kredisi çekerken mutlaka önde gelen kamu bankalarının kampanyalarını yakından takip ederek tam da talebinize uygun bir şekilde kredi çekebilirsiniz.

0,99 Faizli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanıyor?

Konut kredisine başvuru yapan vatandaşın sabit maaşı belgelenerek çekebileceği kredi tutarı hesaplanır. Ödeyebileceği limitler belirlenirken maaşının bir kısmının aylık ihtiyaçları için kalmasına dikkat edilir. Her banka kendi faiz oranına göre hesaplama yapar. En düşük sabit gelirden en yüksek sabit gelire kadar her maaş miktarına uygun bir ödeme planı belirlenmektedir. Tüm hesaplamalar yapıldığında 10 yıl ya da daha fazla vadelerle kredi çekilmesi öngörülebiliyor.