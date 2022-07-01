Kiracılar için ev almanın tam zamanı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank hacizli daireleri yarı fiyatına satışa çıkardı… Son zamanlara ülkemizde bir emlak balonu aldı başını gidiyor. Bu anlamda araba gibi ev almakta büyük bir hala olmuş durumda. En kötü evin fiyatı 1 milyon civarına çıktı. Özellikle büyük şehirlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’de fahiş fiyatlar tepki çekiyor. Tam da bu sırada bankalar devreye giriyor. Türkiye’nin en önemli kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşları ucuz ev sahibi yapıyor. Fiyatlara baktığımız zaman TOKİ’den bile daha ucuza geliyor. Haberimizde bu bankalar aracılığı ile satılan evleri inceledik.

Ankara Polatlı’da 67 m² 2+1 Daire 160.000 TL

67 m² Alanlı, 28/180 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli, İkinci Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm. Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde daire, 2+1 oturma düzenine sahip. 67 metrekare kullanım alanı olan daire için, ilk satış bedeli 160.000 TL olarak belirlenmiş. Ziraat Bankası tarafından satılmaktadır.

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Ankara Beypazarı’nda 113 m² 2+1 Daire 168.000 TL

Beypazarı Ayvaşık mahalesinde yer alan apartman dairesi Halkbank tarafından satışa sunulmuştur. Başlangıç bedeli 168 bin TL’dir. A1 Blok, 1.Bodrum Kat, 13 Nolu Bağımsız Bölüm Ve 2.Normal Kat, 28 Nolu Bağımsız Bölüm Güney Ve Batı Cepheli Olup Bina Girişine Göre Sol-Ön Tarafta Konumludur. Projesine Göre Yaklaşık 113M² Kullanım Alanı Bulunmaktadır. Mimari Projesine Göre 2 Oda, Salon, Mutfak, Banyo, Antre, Hol Ve 2 Balkon Bölümlerinden Oluşmakta Olduğu Tespit Edilmiştir. %80 İnşaat Seviyesindedir.

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Ankara Beypazarı’nda Satılık 3+1 Dubleks Daire 373.000 TL

Vakıfbank tarafından satılan konutun özellikleri: 5.katı; sal on, oda, mutfak, antre, 2 balkon ve banyo hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 115 m2 alanlıdır. çatı katı ise; 2 oda, banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 102 m2 alanlıdır. Taşınmaz toplam 217 m2 alanlıdır. Siteye ait sosyal tesisler, spor alanları, açık otopark ve yeşil alanlar mevcuttur.

Beypazarı İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede, Yapı Denetim firmasının sözleşmesini feshettiği, sonrasında parsel içerisindeki yapıların seviye tespit tutanakları hazırlanarak Yapı Tatil zaptının düzenlendiği tespit edilmiştir. Konu taşınmazların bulunduğu bloklar %95 seviyesinde olup, inşaat imalat işleri tamamlanmış vaziyettedir. Ayrıca incelenen evraklarda konu taşınmazların da yer aldığı termal tesisin asansör ruhsatlarının bulunmadığı, iskan olmamasına rağmen iskana açıldığı ve kullanıldığı, termal su ile ısıtmanın yapılması gerekirken sıvı gaz ile tesisin ısıtıldığı, sıvı gaz tesisinin ruhsatının bulunmadığı ile ilgili evraklar bulunmaktadır.

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Editörün notu: Konut fiyat listeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın resmi web sitelerinden alınmıştır