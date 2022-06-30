Kıracılar Dikkat! Bu Haber Sizi İlgilendiriyor! Bunu Sakın Yapmayın

Yasal düzenlemeden dolayı %25’in üzerinde zaman yapamayan ev sahipleri dava yolunu seçerek birçok kiracıya dava için bilgi mesajı yollanıyor.

Kiralardaki fahiş artışlar, insanları özellikle büyükşehirlerde ekonomik olarak oldukça zorluyor. Böylesine yüksek artışlardan dolayı yasal düzenleme yapıldı. Yasal düzenleme ile %25’in üzerinde zam yapamayan ev sahipleri dava açma yoluna gidiyor. Beş yılını dolduran kiracılara tespit davaları açılarak “kira bedeli yeniden belirlensin” talepleri bulunuyor. Son zamanlarda birçok kiracıya bu dava için ihtar çekiliyor veya bilgi mesajı ve e-maili gönderiliyor. Bu ihtarlardan sonra kiracılar hem yeniden belirlenecek kira hem de geçmiş aylara ait zam farkından dolayı tedirgin oldu.

Kiracılar Dikkat!

Fahiş artışlar nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri arasında açılan davalarda önemli artış yaşandı. Bu davalara bir yenisi daha eklendi. Yüksek artışlardan dolayı yapılan yasal düzenleme bazı ev sahipleri tarafından tepki ile karşılandı. Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, kira artışına bir yıl süre ile %25’in üzerinde zam yapamıyor. Ev sahipleri bu artışı günümüz ekonomik şartlarını göstererek yeterli bulmuyor. Dolayısıyla ev sahipleri yeterli bulmadıkları bu artış için dava açma yolunu seçiyor.

Yasal düzenleme ile %25’in üzerinde zam yapamayan ev sahipleri hukuksal haklarını kullanma yollarını aramaya başladı. Ev sahipleri beş yılı dolduran kiracılar için mahkemeye başvurarak, “kira bölge ortalamasının altında kaldı, yeniden belirlensin” istiyorlar. Son zamanlarda kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan bu ve buna benzer gerginliklerden dolayı dava sayılarında ciddi artış yaşandı.

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Fahiş kira artışlarına karşı yapılan yasal düzenleme sonucunda bazı mülk sahipleri %25 üzerinde zam yapamadıklarından dolayı yasal haklarını kullanmak istedi. Geçiş aylara ilişkin zam farkının da alınmasından dolayı kiracılar tedirgin oldu. Bu davaların nasıl açıldığına dair bilgileri gayrimenkul hukuk uzmanlarının verdiği bilgiler ışığında beş maddede kira tespit davaları açılmaktadır.

Gayrimenkul hukuk uzmanlarının tespit davalarında yer alan beş kritere baktığımız zaman; “birincisi mülk sahibi beş yılı geçem kiracı için kira tespit davası açma hakkı vardır. Daha erken sürede kalmış kiracı için bu davayı açamaz. Bugünler içim mümkün değilse de kıracı da ev sahibine tespit davası açabilir. İkincisi eğer kira sözleşmesinde kira artış oranı varsa, ev sahibi ihtar çekmek mecburiyetinde değil. Sözleşme yenileme tarihinden bir ay önce ya da yıl içinde dava açabilir. Ama eğer sözleşmede oran yoksa bu durumda ihtar çekerek bir yıl boyunca dava açma hakkını elinde tutabilir. Mesela ev sahibi 1 Temmuz’da ihtar çekip, aralık’ da dava açabilir. Üçüncüsü, bu davada mülk sahibinin isteği aynen geçerli değildir. Örneğin, kira 3 bin lirayken, ev sahibi “aynı tip ev bugünlerde 7 bin liraya kiralanıyor, bu nedenle kira 7 bin lira olsun” diyemiyor, dese bile kabul edilmiyor. Bilirkişi 1-2 örnek ile değil, bölge ortalamasını inceleyerek karar veriyor. Üstelik bu karar sonrasında kiracıyı korumak için bir hakkaniyet indirimi yapılıyor. Genelde 10 yılı aşan kiracılarda %20, 10 yıl altına da %10 indirim yapılıyor. Aynı rakamlar üzerinden gidersek 3 bin lira ödenen bir ev için mülk sahibi 7 bin lira beklese de mahkeme 5 bin lira diyebilir. Bir de buna indirim eklenince 4 bin-4 bin 500 liraya gerileyebilir. Mahkemece belirlenen yeni kiraya da yılda bir kez yasal oranda zam yapılabilir, fazlası istenemez. (1 Temmuz 2023’e kadar yüzde 25, sonrasında TÜFE 12 ay ortalaması kira artışı için üst sınır.)

Dördüncüsü, Gayrimenkul hukuku uzmanlarına göre bu tip bir davanın sonuçlanması 2-2.5 yıl sürüyor. Dava sonuçlandıktan sonra ev sahibinin geçmiş dönem farkını isteme hakkı bulunmakta. Örneğin; 3 bin lira olan kira 5 bin liraya çıktı, dava da 2 yılda sonuçlandı. Bu 2 yılın farkı toplanır, bu zaman zarfında kiraya yapılan zamlar da hesaba katılarak toplam borç ortaya çıkar. Yani kiracı bir anda yüklü bir ödeme yapmak zorunda olabilir. Eğer dava sürecinde kiracı evi tahliye ederse de sadece oturduğu döneme ilişkin kira farkını öder. Beşinci olarak, İstinafa yapılan itirazdan sonra da karar kesinleşirse kiracı bu farkı ödemek mecburiyetinde. Evi habersiz terk etmesi bu cezayı ortadan kaldırmıyor, sonrasında icra süreci işlemeye devam ediyor.”