Kira ödemeye paydos! Kira değil evinizin borcunu ödeyin! 14 bin TL peşinatı olana aylık 1.903 TL taksitle gayrimenkul… Son zamanlarda artık kira ödemek istemeyen ancak ev alamayan kişiler tarafından uygun maliyetle ev alma imkanları araştırılıyor. Artan kira maliyetleri tüketiciyi zorlamaya devam ediyor. Yıllarca kira ödemek yerine ev sahibi olmak isteyenler için Türkiye Finans, taşınmaz satışları yapıyor. Üstelik evler piyasa fiyatlarının çok daha altında satışa sunuluyor. Türkiye Finans, ev alma noktasında nakit para ihtiyacı olan kişilere ise uygun faiz oranlarıyla destek sağlıyor. 0,89 vade farkı sunuyor. Yıllarca kira ödeyip ev sahibi olamamış kişiler için muhteşem bir fırsat olan Türkiye Finans’ın sunduğu satılık evler için kişilerin elini çabuk tutmasında fayda var. Günden güne ilginin artması dolayısıyla başvurunun bir an önce yapılması gerekiyor.

Üstelik kampanyadan yararlanmak için de özel bir şart gerekmiyor. Herkes bu fırsattan yararlanabilir. Başvuruları Türkiye Finans şubelerini ziyaret ederek ya da web sitesi üzerinden teklif vererek gerçekleştirebilirsiniz.

Sadece apartman dairesi olarak değil aynı zamanda müstakil ev, tarla, arsa, dükkan gibi taşınmazlar için de satış imkanı sunuyor. Kampanya bitiş tarihi 32 Aralık 2022 olarak belirlenmiş durumda. 0,89 olan vade farkı,120 ay ödeme fırsatıyla tüketiciye sunuluyor. Ödeme vadesinin yüksek olması da tüketicinin daha rahat koşullarda ödeme yapmasına olanak sağlıyor.

Bankalar Neden bu İmkanı Sunuyor?

Bankanın mülkiyetinde olan bu taşınmazlar, ihtiyaç fazlası olduğu için piyasa fiyatının nerdeyse yarışı fiyatına satılmaktadır. Böylece son derece önemli bir kazanıma sahip olmanız da mümkün hale gelecektir.

Taşınmazın Değeri Neye Göre Belirleniyor?

Taşınmazın değeri belirlenirken ekspertiz işlemi uygulanıyor. Banka tarafından alınacak ücret ise; 188,80 TL ipotek ücreti,1092 TL ekspertiz ücreti şeklinde olacaktır. Ekspertiz ücreti en düşük maliyet üzerinden hesaplanmaktadır.

Türkiye Finans’ın sunduğu bu fırsatla 140 bin TL’ye satılan bir daire bu finansman fırsatıyla sadece 14 bin TL ön ödeme, kalan ödemeler 120 ay vadeli olarak, aylık 1903 TL ödemeli olarak gerçekleştiriliyor. Örneğin Muş ili sınırları içerisinde 145 m2 bir ev için satış değeri 330 bin TL olarak gösteriliyor.