Kimseye muhtaç olmayın! Geri ödemesiz olarak 35 ve 45 bin TL alabilirsiniz… Kendi işini kurmak isteyen kişilere her yıl olduğu gibi bu yolda geri ödemesiz olarak 35.000 TL’den 45.000 TL’ye kadar nakit paralar hibe edilecek. Devlet destekli hibe kredileri alan kişiler kendi işlerini kurma fırsatı bulacaklar. 18 yaşını doldurmuş olan bütün vatandaşlar ayrıcalıklı olarak iş hayatına atılabilme fırsatı yakalayacaklar. Getirilmiş olan geri ödemesiz sermayeye çözümü Ziraat Bankası tarafından sağlanıyor. Dev şirketler arasında yer alan Ziraat Bankası resmen vatandaşlara para akıtıyor. İşletmesini kurmadan 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz girişimci kredisi veriliyor. Ayrıca verilmiş olan bu kredilerin hepsi tam 6 ay boyunca anapara ödemesiz olarak veriliyor. Perki, söz konusu geri ödemesiz krediler nasıl alınacak? Hangi bankalar aracı olacaklar?

Ziraat Bankası 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi

Dev şirketler arasında bulunan Ziraat Bankası vatandaşlara hibe desteği veriyor. Verilen destek tutarı 400 bin TL’ye kadar çıkıyor. Hayvancılık yapmak isteyen kişiler için devlet destekli çalışan Ziraat Bankası toplam tutarın %40’ını karşılıyor. Devlet tarafından sunulan hibe desteğinin yetersiz kaldığı durumlarda büyük şirket olan Ziraat Bankası devreye giriyor. Vatandaşlara kolaylık sağlamak adına 2 yıl geri ödemesiz olarak kredi imkânı tanıyor.

Ziraat Bankası 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvuru Koşulları

2 yıl geri ödemesiz olan krediye başvurabilmek için bazı koşulları sağlıyor olabilmek önemlidir. Koşullardan en önemlisi Bir yıl boyunca hayvancılıkla uğraşan işletme olması gerekiyor. Alınmış olan kredi 2 yılın sonrasında 5 yıl için uygun taksitler halinde bankaya ödenebiliyor. Gebe düve hibesi gibi Kredi imkânlarından da faydalanabilirsiniz. Özellikle pandemiden dolayı süt satışlarının düşmüş olması bu krediye duyulan ihtiyacı büyük oranda arttırmış bulunuyor.

Lokantaların kapalı olması buzağı sayısını bir hayli azaltmış durumda. Bu durum ile başa çıkmak amacıyla tarım ve orman bakanlığı düve alım desteği projesini geliştirmiştir. Her yıl bakanlık tarafından belirlenmiş olan ve alım fiyatları oranının %40’ını devlet karşılıyor. Geri kalan kısım ise Ziraat Bankası tarafından 2 yıl geri ödemesiz olarak veriliyor.