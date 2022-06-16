Kimlik Numarası İle 20.000 TL Kredi Bu Bankada

Enflasyon rakamları her geçen gün artış gösteriyor. Asgari ücretli yada ödeme zorluğu yaşayan kişilere Halkbank’tan ilaç gibi bir kredi kampanyası geldi. Üstelik sadece 1.79 oranla! Son zamanlarda pek çok kredi – kredi kartı ve ödeme ile ilgili haberler verdik. Halkbank’ın bu oranının gerçekten normal kredi faizlerinin çok çok altında olduğunu söyleyebiliriz. Peki ama bu krediden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Devlet Bankaları Daha Ekonomik Kredi Veriyor!

Özellikle Vakıf Bank ve Ziraat Bankasının son dönemlerde son derece ekonomik oranlarla kredi dağıttığını söylemek mümkün oluyor. Yalnız Halkbank’ın kredi oranının bunların hepsinin önüne geçtiğini de belirtmeden geçmemek gerekiyor. Halkbank 1.79 kredi oranı ile eşine az rastlanır miktarda ödeme yapmaya başladı bile! Peki ama diğer teknik detaylar ve başvuru ile ilgili bilinmesi gerekenler neler…

Başvuruları Nasıl Yapıyoruz

Öncelikle acil paraya ihtiyacınız olması ve kara listede bulunmamanız gerekiyor. Bankacılık uygulamaları aracılığıyla hızlı bir şekilde başvuruda bulunmanız mümkün oluyor. Tabi ki bankanın gerekli araştırmaları yapması ve buna göre kredinizi onaylaması da şart. Krediniz onaylandıktan sonra ödemeler anında hesabınıza geçmiş oluyor.

Ne Kadar Alırım Ne Kadar Öderim

Halkbank farklı oranlara göre farklı kredi rakamları onaylayabiliyor. Öncelikli olarak, krediden yararlanmak için bankacılık uygulamasından başvuruda bulunmanız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu daha var: Buna göre eğer bu krediyi almaya uygun görülmezseniz banka size normalde ödeme yaptığı orandan daha yüksek bir oranla teklifte bulunabilir.

Neden Yüksek Oran Çıkıyor?

Yüksek oran çıkıyor olmasının pek çok farklı nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ödeme güçlüğü çekmeniz daha önceki kredilerinizi ödeyememiş olmanız ve ödemelerle alakalı sorun yaşamanız da bu şekilde yüksek oranlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bunu sadece Halkbank değil tüm bankalar yapabilir.

Gerçek şu ki, eğer bir bankadan kredi çekmek isterseniz banka öncelikli olarak sizin kredi puanınıza düzenli – düzensiz kazançlarınıza ve diğer tüm değişkenlerinize göz atar. Belli bir orana kadar sizi riskli görürse vereceği kredinin faizini de o kadar artırır. Gerçekten ihtiyacı olan kişilerin rahat etmesi için yapılmış bu kredi seçenekleri de bu bakımdan son derece ayrıcalıklı bir noktada yer almaktadır. Sizlerde tüm ödeme konu başlıkları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için en yakın Halk Bank şubesine bir göz atabilirsiniz. Orada ödeme seçenekleri ve diğer tüm seçenekler hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır.

Aşağıda liste halinde verdiğimiz ödeme planlarında öncelikli olarak sizin durumunuza göre çıkan krediler ve 1.79 orana yer verilmiştir. Şimdi aylık ödeme seçeneklerine geri dönecek olursak, şunları söylemek mümkündür.

5.000 TL Krediyi Ne Kadar Öderim

Diyelim ki ihtiyacınız 5.000 TL olsun. Bu şekilde bir kredi çekip 36 ay vade ile taksitlendirmek istediğiniz zaman ödeyeceğiniz aylık ödeme tutarı sadece: 203 tl olacaktır.

10.000 TL Krediyi Ne Kadar Öderim

Aynı şekilde Halkbank’tan 10.000 TL kredi çektiğinizi varsayalım. Bu krediyi 36 ay vade ile ödemek istediğinizde aylık olarak ödeyeceğiniz taksit tutarının 407 TL olduğunu belirtebiliriz.

15.000 TL Kredi Taksitleri Ne Kadar Olur

Yine 1.79 faiz oranı ile 15.000 TL ihtiyaç kredisi çekecek olursanız çektiğiniz bu krediyi üç sene yani 36 vadeli olacak şekilde aylık 612 TL taksitle ödeme imkanınız olacaktır.

20.000 TL Krediyi Ne Kadar Taksitle Öderim

Eğer 36 ay vadeli 20.000 TL kredi çekecek olursanız da bu sefer aylık ödemeniz gereken tutar: 815 TL olacaktır.