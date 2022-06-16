Kendi Adına Elektrik Faturası Gelen Vatandaşların Dikkatine! Faturalarınız Devlet Tarafından Ödenecek

Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olma sorumluluğunu yerine getirmiş olan kamu kurumlarından Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı pek çok farklı şekilde sosyal yardım modeli geliştirerek ülke sınırları kapsamında yaşamış olan vatandaşlara destek sunmayı amaçlıyor.

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara bu şekilde destek olmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kapsam içinde yardım modellerinden biri olan elektrik tüketimi desteği için yeni bir açıklama yayınlayarak bakanlık hizmet alanı içinde genişletildiğini bildirmiş oldu.

Bakanlık Açıklama Yaptı Elektrik Tüketimi Hizmetinin Kapsamı Genişledi

Ülkemiz genelinde en önemli Kamu kurumlarından bir tanesi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girmiş olan Yeni dönemde de pek çok başlık adı altında karşılıksız verilecek olan yardım hizmetlerini vatandaşa sunmaya devam ediyor.

Bu kapsam içinde bakanlık tarafınca geliştirilmiş olan yardım modellerinden bir tanesi olan elektrik tüketim desteği artmış olan enerji fiyatlarına karşı fatura bedellerini ödeme konusunda zorlanmış olan vatandaşlar tarafından büyük alaka görmüş durumda.

Bakanlık Sene Başında Yapmış Olduğu Duyuruyu Uygulayacak

Senenin ilk başında yapılmış olan bu duyuru ile beraber elektrik faturası tüketim desteği hizmeti Bu seneden itibaren evde bakım gören kronik rahatsızlığı olan hastalara da sunulacağını bildiren bakanlık bir yeni duyuru ile daha yayınlamış bulunuyor.

Bakanlık tarafınca yapılmış olan açıklamaya göre devlet tarafından karar verilmiş olan yardım hizmetlerinin birinden faydalanan ihtiyaç sahiplerinin herhangi bir başvuruya gerek duymadan otomatik olarak elektrik tüketim desteği hizmetinden de faydalanabilecekleri bilgisini açıklamış oldu. Bu şekilde bakanlık alakalı yardım modelinin kapsamını bir kez daha genişletmiş şekilde vatandaşa duyurdu.

Elektrik Tüketim Desteği Tutarları Ne Kadar Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara elektrik tüketim desteği başlığı altında yapmış olduğu fatura yardımlarını şu şekilde ilan etmiş bulunuyor.

• 1 ve 2 kişilik ailelere 103 TL elektrik faturası yardım desteği verilecek

• 3 kişilik ailelere ise 137,33 TL elektrik faturası desteği verilecek

• 4 kişilik olan ailelere 171,67 TL elektrik fatura desteği sağlanacak

• 5 kişi veya daha fazla kişilikli olan ailelere 206 Türk lirası elektrik fatura desteği sağlanacak.

Elektrik Tüketim Desteği Alabilmek İçin Başvurusu Nereden Yapılabilir

Devlet tarafınca belirlenmiş olan otomatik yardım alma grubunda bulunan vatandaşlar hiçbir başvuru yapmaya gerek kalmadan elektrik tüketim desteği alabilecekler. Fakat bu grupta yer almayan vatandaşlar ise e-devlet sistemi üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile Sosyal Hizmetler müdürlükleri aracılığı sayesinde fatura desteği başvurusunda bulunabilecekler.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Elektrik Fatura Desteklerinin Kapsam Açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti ülke sınırlar içerisinde yaşamış olan milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye ve bireye pek çok başlık kapsamında nakit hizmeti sunacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni aya girilmesi ile beraber bir hizmetlerine ilişkin güncelleme yapıldığını duyurmuş oldu.

Bahse edilen duyuru Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Derya yanıt tarafından gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık her ay düzenli bir şekilde olduğu gibi bu ay da Bakanlığın ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik geliştirilmiş olduğu sosyal yardım modelini paylaştı.

Yapılan bu açıklamaya göre vatandaşlara bir müjde veren bakan yanıt elektrik faturası desteğinin ve doğalgaz faturası desteğinin kapsamında düzenlemeye gidildiğini bildirdi. Bakan yanık yardım modellerinden birisi olan elektrik tüketim desteğine ilişkin Önemli bir detay verdi. Kronik olan hastalarda bu destekten yararlanabileceğini açıkladı.