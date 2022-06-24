Kart Sahiplerine Duyuru Geldi

Alışverişe özel kampanyalar birbiri ardına açıklanmaya devam ediyor. Kampanyaya katılarak GittiGidiyor’dan 16-30 Haziran 2022 tarihleri arasında tek çekim 25 TL, 16-30 Haziran 2022 tarihleri arasında tek seferlik 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 50 TL bonus kazanacaksınız. Elde etmek için katılım yoluyla GarantiPay ödemelerini tamamlarsanız 500-999,99 TL arası alışverişlerinizde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 75 TL bonus kazanırsınız, Garantipay; BonusFlaş, kullanıcılarının kart bilgilerini paylaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde online alışveriş yapmalarını sağlar.

www.gittigidiyor.com veya mobil uygulamadan sepetinizi oluşturun, ödeme sayfasına gittiğinizde ödeme seçeneklerinden GarantiPay’i seçin. Açılan ekranda Garanti BBVA’ya kayıtlı telefon numaranızı veya T.C. Kimlik numaranızı giriniz. Telefonunuza Bonus Flaş’tan bir bildirim gelecek ve işleminizi bildirimi açarak veya doğrudan Bonus Flaş ödeme bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

Katılım Şartları

İlk satın almadan önce katılım zorunludur. Bonus Flaş ile katılmak için “ŞİMDİ KATIL” butonuna tıklamanız veya SMS ile “Gittigidiyor” yazıp, Garanti Bonus sahipleri 3340’a, Deniz Bonus sahipleri 3280’e, ING Bonus sahipleri 2205’e SMS, son 6’ya SMS ile katılım sağlamanız gerekmektedir. kartın haneleri 2442’ye, ICBC Turkey Bonus sahipleri için 05327524404’e SMS gönderilmesi gerekir.

Kampanyaya SMS ile katıldığınızda, “BONUS İLE KATILMAK” bonus kampanyasına katılmak için başvurunuz alınmıştır. Detaylar: “www.bonus.com.tr” şeklinde bir onay SMS’i alacaksınız. Kampanya koşullarına uygun harcama yaptığınızda; “Tebrikler. Gittigidiyordan alışveriş ödülleri kazandınız. Ödüllerinizi 15 Temmuz – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında kullanabilirsiniz”.

Kampanyaya katılan SMS gönderimleri Türk Telekom kullanıcıları için 1 TL (KDV ve ÖİV dâhil), Turkcell kullanıcıları için 1 TL (KDV ve ÖİV dâhil), Vodafone kullanıcıları için 0,48 TL (KDV ve ÖİV dahil) olarak ücretlendirilir. Garanti BBVA SMS iadelerini kapsar. Kampanya banka müşterilerine yöneliktir. Her müşteri bu kampanyadan bir kez faydalanabilir ve 75TL’ye kadar bonus kazanabilir.

Bonuslar Geliyor!

İlk satın alımınız bir bonus yük olarak sayılacaktır. Kampanyada Garanti Bonus Card, Garanti Bonus Business Card, Easy, Money Bonus, Bonus Sanal kartlar, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, Paracard, Deniz Bonus, Deniz Bonus Business, ING Bonus, ICBC Turkey Bonus, ICBC Turkey Bonus Business kartlar yer alıyor. . TEB Bonus TEB Bonus Business, ING Bonus Business, Şeker Bonus, Şeker Bonus Business, Alternatifbank Bonus, Alternatifbank Bonus Business, Fibabanka Bonus, Fibabanka Bonus Business, Türkiye Finans Happy Card, Türkiye Finans Happy Business Card, Miles&Smiles Garanti BBVA Kredi Kartı, American Express Kartlar, Altın Bonuslar, Igaranti, Paracard Sanal Kartlar ve bonuslarla yapılan işlemler kampanyaya dâhil değildir.

Kampanyada Garanti Bonus Card, Garanti Bonus Business Card, Easy, Money Bonus, Bonus Sanal kartlar, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, Paracard, Deniz Bonus, Deniz Bonus Business, ING Bonus, ICBC Turkey Bonus, ICBC Turkey Bonus Business kartlar yer alıyor. Sağlanan; Mücevher, Mücevherat, Saatler kategorisinde “Külçeler, Süsler Altın” alt kategorisinde, Otomobil, Motosiklet kategorisinde “Araç Satışları” alt kategorisinde geçerli değildir. Aynı sepette birden fazla ürün satın alırsanız, satın aldığınız ürünlerden birinin geçersiz kategorilerden birine dâhil olması durumunda diğer ürünlerdeki aktiviteden faydalanamazsınız.

Etkinlik sırasında ürün iadesi, işlem iptali vb. nedenlerle etkinlik koşullarının sağlanamaması durumunda yükleme yapılmayacaktır. Bonus kampanyası diğer Garanti BBVA kampanyaları ile birleştirilemez. Katılımcılar, etkinliğin işleyişini hiçbir şekilde engellememeyi veya manipüle etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bonus Flaş etkinliklerine sadece şahıs şirketi müşterileri kartvizitlerini kullanarak katılabilirler. Meşru müşteriler kampanyaya dâhil değildir. Etkinlikte yapılacak işlemler Garanti BBVA POS kullanılarak yapılmalıdır.