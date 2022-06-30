Kardeşlerim’in harikası, Gözde Türker’in kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı! Duyan şaşkına döndü! Meğerse İbrahim Tatlıses… Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri zirveden inmeyen kardeşlerim dizisi 2 sezonu ile de fırtınalar estirdi. Dizinin senaryosunu üstlenen Gül Abu Semerci gibi oyuncular da dikkat çekiyor. Özellikle harika karakterine can veren güzel oyuncu Gözde Türker oyunculuğu ile göz dolduruyor. Özel hayatı merak konusu olan güzel oyuncu kariyer hayatında hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Özde Türker’in Özel hayatını merak edenler kardeşini gördüklerinde gözlerine inanamadı. Kardeşinin İbrahim Tatlıses ile olan bağlantısı herkesi şaşırttı.

Gözde Türker kariyer hayatına 2013 yılında muhteşem yüzyıl ile başladı. Muhteşem Yüzyıl’da safiye karakterini canlandırdı. 995 İstanbul doğumlu olan gözde Türker mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Muhteşem Yüzyıl’ın ardından Poyraz Karayel dizisinde yer alan oyuncu ünlü dizide Ülfet karakterini canlandırdı. Her geçen gün kariyerine yeni yeni başarılar katan güzel oyuncu özel hayatındaki yaşantısı ve ailesi ile de dikkat çekiyor.

Kardeşlerim Dizisinin Güzel Oyuncusu Gözde Türker

Harika karakteriyle gündeme bomba gibi düşen 26 yaşındaki Gözde Türker geçtiğimiz aylar içerisinde evlendi. Düğününde bulunan isimlerden bir tanesi opera mezunu olan ablası Buse Türker’di. Düğünde dikkatleri üzerine toplayan Buse Türker araştırıldığında kim olduğu ortaya çıktı ve duyanlar buna inanamadı.

İbrahim Tatlıses ile olan bağlantısı ortaya çıktı. Gözde Türler son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirmeyi başaranlar arasında yer aldığından ona dair soruların da sayısında her geçen gün itibariyle artış yaşanmaktadır.

Gözde Türker’in Ablası Buse Türker Kim?

Ünlü şarkıcı Buse Türker Gözde Türker’in ablasıdır. Düğünde yer alması ile bu gerçek ortaya çıkmıştır. Aslında Buse Türker İbrahim Tatlıses’in ünlü keşiflerinden bir tanesidir. 13 yaşında İbrahim Tatlıses’in keşfi ile Berivan’ım şarkısını seslendirmiş ve bomba gibi düşmüştü. Berivanım türküsü ile herkesi kendine haykıran bırakmıştı.

Çocuk yaşta keşfedilmesi sebebiyle herkesi şaşırttı. Uzun yıllar boyunca görülmeyen Buse Türker Bir hafta boyunca televizyon programlarında büyüklerin dünyasında yer alıyor. Türk sanat müziğine olan tutkusu ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı.