Kapıyı açtı her şey meydanda! Survivor Aleyna sütyesiz yakalandı! Göğüsünü eliyle kapatmaya çalıştı ama… Survivor 2022 All-Star bitmek üzere ancak Survivor 2021’in etkileri konuşuluyor hala. Reyting olarak Acun Medya’ya bekleneni veremese de yarışmacılar çok konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. Ünlüler takımından İsmail Balaban’ın şampiyon olarak kapadığı yarışmanın gizli şampiyonları da var. Onlar şimdilerde şöhretin tadını çıkarıyolar. Onlardan biri de belki de en çok dikkat çekeni Aleyna Kalaycıoğlu. Survivor 2021’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, birlişem partisindeki ses performansıyla Survivor sonrasında neler yapacağının ilk sinyallerini vermişti. Sesiyle kulakların pasını silen Aleyna Kalaycıoğlu hayat hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Çocuk yaşlardan bu yana babasıyla görüşmeyen hatta annesinin soyadını alan Aleyna Kalaycıoğlu, engelli kardeşi Cansu ve annesiyle birlikte hayat mücadelesi veriyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nde uçak mühendisliği okuyan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 sonrası bambaşka bir dünyaya adım attı.

Survivor sonra şarkıcı Berkay’la ilk projesine imzasını atan ve ‘Bedelini Ödedim’ isimli bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu şu günlerde ikinci şarkısını da hazırlıyor. Tüm bunların yanı sıra sosyal medyada paylaşımlarıyla da sürekli magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Şu sıralara Ezgi Avcı ve Hande Sarıoğlu ile yakın bir dostluk ilişkisi yürüten Aleyna Kalaycıoğlu, Hande Sarıoğlu’nun dikkatsizliğinin azizliğine uğradı sütyensiz yakalandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla bir diğer dikkat çeken isim olan Hande Sarıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu’na ziyarete gitti. Kalaycıoğlu’nun kapıyı açması sırasında o anları kayda alan Hande Sarıoğlu, Kalaycıoğlu’nun ev halini düşünemeyince olanlar oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu önce misafirlerini tüm sıcakkanlılığıyla karşıladı ancak sütyensiz olduğunu fark etti. Bu sırada ellerini göğsünün üstüne götürdü ancak bu kez de kapının önünde aynanın talihsizliğine uğradı. Hande Sarıoğlu’nun yaptığı bu Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımı kısa sürede hem sosyal medyanın hem de magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Şu sıralarda yaptıkları her paylaşımla kendilerine bir şekilde bir yerlerde manşet bulan ikili paylaşımlarıyla daha çok adlarından söz ettireceğe benziyor.