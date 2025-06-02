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Kansere Neden Olan Kimyasalları Vücuttan Atan Yiyecek Belli Oldu

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admin Yönetici
Kansere Neden Olan Kimyasalları Vücuttan Atan Yiyecek Belli Oldu

Uzmanlar uyarıyor: Kansere yol açan toksik maddeler vücutta yıllarca kalabiliyor. Ancak bu mucizevi gıda, onları dışarı atmada büyük rol oynuyor.

Boston Üniversitesi’nde yapılan dikkat çekici bir araştırma, sağlığımızı tehdit eden kalıcı kimyasallara karşı basit ama etkili bir çözüm sundu. Vücutta yıllarca biriken ve kansere neden olabilen PFAS adlı toksinlerin, düzenli lif tüketimiyle büyük oranda atılabileceği tespit edildi. Özellikle beta-glukan içeren lif kaynakları, bu toksinleri etkisiz hale getirmede oldukça başarılı.

Bu Kimyasallar Her Yerde: Tencereden Temizlik Ürününe

PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler), günümüzde pek çok üründe karşımıza çıkıyor. Özellikle yapışmaz tavalar, gıda ambalajları, leke tutmaz kumaşlar ve temizlik malzemeleri bu kimyasalları barındırabiliyor. Uzmanlar, bu maddelerin hormon dengesini bozduğunu, kısırlık, karaciğer hasarı ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

En riskli türleri arasında yer alan PFOA ve PFOS, vücuda bir kez girdiğinde kolayca atılamıyor. İşte tam da bu noktada devreye lifli besinler giriyor.

Lifin Gücü: Doğal Bir Temizleyici Gibi Çalışıyor

Bilim insanlarına göre, özellikle beta-glukan içeren lif türleri sindirim sisteminde jel benzeri bir yapı oluşturuyor. Bu yapı, zararlı kimyasalları emerek bağırsak yoluyla dışarı atılmasını kolaylaştırıyor.

Araştırmada, dört hafta boyunca beta-glukan bazlı lif takviyesi kullanan erkeklerin kanında PFAS oranının %8 oranında azaldığı gözlemlendi. Bu bulgu, sağlıklı beslenmenin toksinlerle mücadelede ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kansere Karşı Doğal Kalkan: Lifli Besinleri Sofranızdan Eksik Etmeyin

Uzmanlar, özellikle yulaf, arpa, baklagiller, meyve kabukları ve sebzelerin yüksek miktarda çözünür lif içerdiğini belirtiyor. Bu gıdalar, hem sindirim sistemini destekliyor hem de kolon kanseri riskini düşürüyor. Aynı zamanda vücutta biriken toksik maddelerin atılmasında da önemli rol oynuyor.

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