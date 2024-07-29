Kamuda tasarruf kararı maaşları vurdu! Kamu görevlilerini üzen haber: Maaşlar kesilecek

Son dakika haberine göre, kamuda uygulanacak tasarruf önlemlerini düzenleyen yasal düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verilecek ve kamu görevlileri yalnızca tek bir görev için maaş alacak. İşte detaylar…

Son dakika gelişmesi olarak, kamuda tasarrufu artırmayı hedefleyen yeni kanun düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme ile birlikte, kamu görevlileri yalnızca tek bir görevden maaş alacak ve birden fazla maaş uygulamasına son verilecek.



MAAŞ TAVANI 98 BİN TL’YE ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle kamu görevlilerinin alabileceği maaş, en yüksek devlet memuru maaşı olan 98 bin TL’yi geçmeyecek. Ayrıca, tasarruf tedbirlerine uymayan kamu çalışanlarına, maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi idari cezalar uygulanabilecek.

Kamuda ihtiyaç fazlası araçların satışına başlanacak ve sokak ile caddelerin aydınlatma giderlerinde de önemli değişiklikler yapılacak. Belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı, yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılacak.