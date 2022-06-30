Kamu bankası emeklilere faizsiz 15 bin TL veriyor! Anında onaylıyor ve hesaba geçiyor. Nakit paraya ihtiyacı olanlar artık bankalara gitmeye gerek olmadan bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Birçok kamu bankası bir kısa mesaj ile kredi talebinde bulunmaya izin veriyor. Her bankanın kısa mesajla çekmeye izin verdiği miktar birbirinden farklı olmakla birlikte yaklaşık 15.000 TL’ye kadar krediyi zahmetsizce almak bu sistem ile artık mümkündür. Fakat bu şekilde telefon bankacılığı ile kredi çekmek için bankanın müşterisi olmak şarttır. Oldukça kısa süreler içinde onaylanan bu ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarını ve taksit imkanlarını öğrenmek içinse bankanızın internet sitesine uğrayabilirsiniz. Bankalar müşterilerinin ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için kısa mesajla talebin yanında farklı avantajlarda sunmaktadırlar.

Ziraat Bankasından SMS ile Kredi Çekebilirsiniz

Yılların köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası teknolojiyi yakından takip ederek ve yeni çıkan imkanları hızlıca kendi sistemine entegre edip müşterileriyle buluşturarak kaliteli bir bankacılık hizmeti vermektedir. Bankanın verdiği hizmetlerden bir tanesi de telefon bankacılığıdır. Telefondan birçok işlemi yapabileceğiniz gibi ayrıca kredi çekmenizde mümkündür. Bunun için bankanın sitesinde yayınladığı işlem basamaklarını uygulamanız yeterli olacaktır. Eğer kısa mesajla bildirim sistemine dahilseniz bankanız size zaman zaman yeni kredi paketleri ile ilgili mesajlar atacaktır. Bu mesajlara cevap vererek de kredi kredinizi alabilirsiniz. Ödemenizi ise size en yakın şubelerden almanız mümkündür.

Nakit Problemlerinizi Bu Kredi ile Çözün

Özellikle geçirdiğimiz zorlu pandemi döneminden sonra birçok kişinin nakde ihtiyacı oldukça yoğun olmuştur. Eğer sizin de nakit paraya ihtiyacınız varsa Ziraat bankasının sunduğu kredi paketlerinden yararlanmanızı öneririz. Bankanın sunduğu avantajlı birçok paket bulunmaktadır.

Evrak ücretleri olmayan ya da kefil istemeyen paketler sayesinde kredi çekerken daha az masrafa girmiş olursunuz. 36 aya kadar vadeli paketler ise daha düşük aylık kredi ödemeleri sunduğundan ödemeniz çok daha kolay olacaktır. Hemen ödemelere başlamak istemezseniz de 3 aya kadar erteleme imkânı bulunan paketleri seçebilirsiniz. Üstelik tüm paketlere başvurmak için bir kısa mesaj atmanız yada internet bankacılığı aracılığı ile talebinizi göndermeniz yeterlidir.