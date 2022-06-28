Kalça dansıyla bomba gibi patlayan Solmaz Çiroz, gündemden düştükçe sürekli açılıyor! İşte Seda Sayan’ın gelin adayının son hali… İzmirli gelin adayı Solmaz Çiroz dekoltesi ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Seda Sayan’ın yapmış olduğu evlilik programı ile tanınan Solmaz kalça dansı ile meşhur olmuştu. Süper minisiyle dans eden gelin adayı zor anlar yaşadı. Gündemden düşmeyen gelin adayı almış oldu kilolar ile de kendinden söz ettirdi. İnanılmaz değişimi ile ve dekolteli paylaşımları ile her geçen gün değişen imajı ile dikkat çekiyor.

Solmaz Çiros Ne İş Yapar?

Evleneceksen gel adlı program ile ün kazanan Solmaz programın ardından işletmeciliğe soyunmuş ve bir güzellik merkezi açmıştır. Oyunculara da başlayan gelin adayı bir dönem dizide rol almıştır. Seda Sayan’ınklibinde dansçı olarak yer almasının yanı sıra sahneye de çıkıyor. Seda Sayan’ın klibinde dansçılık yaptıktan sonra kendi albümünü de çıkarmıştır.

Artık mekânlarda çalışarak para kazanmaya devam eden gelin adayı sosyal medya üzerinden de içerik reklamları yaparak kazanç sağlıyor. Bilindiği üzere Seda Sayan sabah kuşağı yayınlarıyla ön plana çıkıyor. Pek çok sıra dışı karaktere programında yer veren Sayan, en son Solmaz Çiros ile gündeme geldi. Aslen İzmirli olan gelin adayının TV ekranlarında boy göstermesi, beraberinde önemli soruları da getirdi.

Solmaz Çiros Oyuncu mu?

18 yaşında katılmış olduğu evlilik programı ile tanınan Solmaz Çiroz programın ardından Aşk-ı Roman dizisinde rol almıştır. Seda Sayan’ın klibinde rol aldıktan hemen sonra kendi albümüne çıkarmıştır. Şimdilerde ise mekânlarda sahne alarak işine devam ediyor. Sosyal medya platformlarından TikTok içinde klipler çekiyor. Gelin adayının inanılmaz değişimi ise dikkatlerden kaçma dur yarışmanın ardından hızla kilo alan gelin adayı dekolteli pozları ile adından söz ettiriyor.

Yapmış olduğu filtreler ile görünümünü değiştiriyor ve neredeyse tanınmaz oluyor. Hayranlarından ise her gün binlerce yorum alıyor ve almaya devam ediyor. Eski gelin adayının yeni halini beğenenler olduğu gibi beğenmeyen takipçileri de çok fazla. 1997 yılında doğmuş olan Solmaz Çiroz İzmir Tepecikli’dir. Anne babası ayrı bir roman kızıdır.