Kadir Şeker hakkında son dakika kararı! Mahkeme açıkladı! Bunu bekleyenler üzüldü

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği mahkeme kararı açıklandı. Daha önce tahliyesi için büyük bir kamuoyu oluşan Kadir Şeker davasında karar beklendiği gibi olmadı. Mahkeme Kadir Şeker’in cezasını 10 sene 10 aya düşürdü. Herkesin bildiği gibi, Konya’nın Şelçuklu ilçesinde Ayşe Dırla’yı döven Özgür Duran’a engel olmak isterken Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker için karar verildi. Mahkeme, Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, cezasını ise 10 sene 10 aya düşürdü.

Kadir Şeker hakkında son dakika kararı! Mahkeme açıkladı!

Şeker’e “kasten adam öldürme” suçundan açılan ve Ekim 2020’de 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ömür boyu hapis cezası kararı verilmiş; bu ceza, suçun “haksız tahrik” altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 seneye düşürülmüştü. Daha sonraki duruşmada ise ceza iyi halden ötürü 12,5 seneye düşmüştü. Davanın bugün görülen duruşmasında Kadir Şeker için tutukluluk halinin devamına karar verirken, cezasını 10 sene 10 aya düşürdü.