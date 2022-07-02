JGK (Jandarma Genel Komutanlığı) yüzlerce Subay alımı başvuru şartları belli oldu! İşte başvuru kılavuzu… Jandarma Genel Komutanlığı bağlamında 200 subay alımı için başvurular an itibariyle başlamış durumda. Kimler başvurabilir, başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde. Jandarma subay alımı başvuruları için en az lise ve dengi okul mezunları başvuru yapabilir. 2022 senesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan esas alınacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak üzere 200 subay alımı yapılacak. Lisans düzeyinde 5 sene eğitim alarak atanacak bu personel kadrosu için başvurular bugün itibariyle başlamış durumda. Jandarma subay alımı amacıyla lise ve dengi okul mezunlarının müracaat yapabileceği bu kadrolara 2022 senesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan baz alınacak.

Subay alımı için öncelikle TYT’ye girmiş olmak lazım ve AYT’den

– Eşit Ağırlık (EA) puan çeşidine göre, sıralamada en az 200.000’inci,

– Sayısal (SAY) puan çeşidine göre, sıralamada en az 100.000’inci,

– Sözel (SÖZ) puan çeşidine göre, sıralamada en az 50.000’inci sıralamaya girmiş olmak lazım

Subay alımı başvuru tarihleri açıklandı

Subay olmak için adaylar, 24 Temmuz’a kadar başvuru yapmak zorundadır. Başvurular yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığı ile yapılacaktır.

Başvuru için tıklayınız

Subay alımı başvuru şartları