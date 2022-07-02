JGK (Jandarma Genel Komutanlığı) yüzlerce Subay alımı başvuru şartları belli oldu! İşte başvuru kılavuzu
JGK (Jandarma Genel Komutanlığı) yüzlerce Subay alımı başvuru şartları belli oldu! İşte başvuru kılavuzu… Jandarma Genel Komutanlığı bağlamında 200 subay alımı için başvurular an itibariyle başlamış durumda. Kimler başvurabilir, başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde. Jandarma subay alımı başvuruları için en az lise ve dengi okul mezunları başvuru yapabilir. 2022 senesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan esas alınacaktır.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak üzere 200 subay alımı yapılacak. Lisans düzeyinde 5 sene eğitim alarak atanacak bu personel kadrosu için başvurular bugün itibariyle başlamış durumda. Jandarma subay alımı amacıyla lise ve dengi okul mezunlarının müracaat yapabileceği bu kadrolara 2022 senesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan baz alınacak.
Subay alımı için öncelikle TYT’ye girmiş olmak lazım ve AYT’den
– Eşit Ağırlık (EA) puan çeşidine göre, sıralamada en az 200.000’inci,
– Sayısal (SAY) puan çeşidine göre, sıralamada en az 100.000’inci,
– Sözel (SÖZ) puan çeşidine göre, sıralamada en az 50.000’inci sıralamaya girmiş olmak lazım
Subay alımı başvuru tarihleri açıklandı
Subay olmak için adaylar, 24 Temmuz’a kadar başvuru yapmak zorundadır. Başvurular yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığı ile yapılacaktır.
Subay alımı başvuru şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [(1 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,