Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu’na Ne Dedi? Olay Tweet!

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün gece hayatını kaybetti.

7-13 yaş arası çocukların YouTube’da izleyerek ünlü ettiği Jahrein adlı kendisine gamer diyen kişi son dönemde Twitter’ın kalitesizliğini görüp kendisini buraya vermiş ve burada istediği etkileşimleri almayı başarmıştı.

Sosyal medya fenomenlerinden biri sayılabilen Jahrein, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası attığı tweet ile gündem oldu.

Twitter’daki bir kesimin ince ince işleyerek kurduğu ve kendisine haber hesabı denilen bir hesabının İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun öldüğü haberi yine bir kesimin takip ettiği ve kendisine fenomen denilen Jahrein tarafından alıntılandı.

Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu’na ne dedi?

Jahrein adlı kullanıcı Ustaosmanoğlu’nun vefat haberini alıntılayıp “Azrail’e iki tokat atıp yollayamamış mı?” diye yazdı.

Bu tweet sonrası bazı kimseler duruma tepki gösterirken bazıları da Jahrein’e sahip çıkmak zorunda kaldı. Son dönemde attığı tweetlerle rezil oldu olarak gösterilen Jahrein yine hem gündem olmayı başardı hem de iyi bir stratejiyle muhalif kesimi linç ve tehdit yiyerek yanına çekmeyi başardı.