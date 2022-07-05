İzzet Antebi Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Serveti? Ne İş Yapıyor? Evli Mi?

Güzel oyuncu Tuvana Türkay ile birliktelik yaşayan iş adamı İzzet Antebi kimdir merak edildi.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi ilk kez el ele görüntülendi. İkili ilk kez magazini karşısında el ele poz vererek ilişkilerini duyurdu.

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Geçtiğimiz yıl boşanan İzzet Antebi gönlünü güzel oyuncu Tuvana Türkay’a kaptırdı. İkili Bodrum’da ele ele yemek çıkışında görüntülendi.

İzzet Antebi kimdir?

İzzet Antebi 1 Haziran 1977 doğumludur.

Ünlü işadamı Moris Antebi’nin oğludur.

Giyim üzerine olan Üniteks adlı aile şirketinin başında olan İzzet Antebi

İzzet Antebi ayrıca farklı lokasyonlarda hizmet veren bir restoranın da sahibidir.

İzzet Antebi 12 yıldır evli olduğu eşi Didem Sarı’dan geçen sene boşanmıştı.