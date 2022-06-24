İzmir Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama – İzmir sosyal yardım kartı nasıl alınır?

İzmir belediyesinin erzak yardımına başvuru yapabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresinden ya da ilçe belediyelerine giderek şahsi başvuru yapılabilir. Başvuru için kullanılabilecek olan kanallardan biri de 444 40 35 hattıdır. Gıda yardımı alabilmek için başvuru yapmış olan kişilerin kimlik fotokopileri ile gıda yardımı başvuru dilekçelerini belediyelere teslim etmeleri gereklidir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Para Yardımı Yapıyor Mu?

İzmir büyükşehir belediyesinin para yardımı da mevcuttur. İzmir büyükşehir belediyesi tarafından para yardımının yapıldığı kişiler ise şöyle belirlenmiştir:

İzmir sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yetersizlik içerinde bulunan kişiler



Muhtaç kişiler



Yaşlılar



Kimsesizler



Şehit yakınları



Gaziler



Engelli kişiler



Doğal afetlerden zarar görmüş vatandaşlar



Pandemi süreci dolayısıyla maddi ya da fiziki zarar uğramış kişiler

İzmir Sosyal Yardım Kartı Nasıl Alınır?

Sosyal yardım kartının İzmir büyükşehir belediyesinden alınabilinmesi için e-devlet sistemi üzerinden başvuru sağlanması veya il ve ilçe belediyelerine gidilmesi gereklidir. İzmir belediyesi yardımlarından biri olan sosyal kart yardımı alabilmek için kişilerin kimlik belgeleri ile beraber belediyelere giderek sosyal kart başvurusunda bulunmaları gereklidir.