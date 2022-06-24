İzmir Belediyesi 400 TL yardım parası nasıl alınır? İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım parası sorgulama

İzmir Belediyesinden alınmak istenen yardımların başvuruları ve başvurularının sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için İzmir belediyesinin resmi internet sayfasına gidilmesi gereklidir. İzmir belediyesi yardım başvurusunun ve sorgulamasının yapılabilmesi için takip numarası ile güvenlik kodunun girilmesi ve “Başvuru Sorgula” butonuna tıklanması gereklidir. Çıkan sonuçlara göre başvurunun ne durumda olduğu kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir.

İzmir 400 TL Yardımı Nasıl Alınır?

İzmir belediyesinden 400 TL’lik yardımın alınabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı müracaatının yapılması gereklidir. Bu karta başvuru yapan kişiler, başvurularından sonra sosyal yardım kartı almaya uygun görülürlerse kendilerine bir kart çıkartılır ve aylık ya da belirli bir süre için kendilerine verilen yardımlardan yararlanabilirler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İzmir belediyesinden yardım alabilmek için doldurulması gereken başvuru formuna İzmir büyükşehir belediyesi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilir. Formda yazılması gereken bilgiler şunlardır:

· Ad

· Soyad

· E-posta

· Telefon numarası

· T.C. Kimlik Numarası

· Doğum Tarihi

· Başvuru içeriği

· Adres

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yardım Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

İzmir belediyesinden başvurusu sağlanmış yardım paralarının sorgulanabilmesi için 0232 293 4597 veya 444 40 35 numaraları kullanılabilir. Bu numaralar ile beraber, him@izmir.bel.tr <mailto:him@izmir.bel.tr> mail adresi üzerinden de belediye ile iletişim kurulabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?

İzmir Büyükşehir belediyesinin yardımları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

· Gıda Paketi Yardımı

· Nakdi Bayram Yardımı

· Ulaşım Kartı Desteği

· Giysi Yardımları

· Eşya Yardımları

· Yakacak Yardımları

· Doğal Afet Nakdi Yardımı

· Süt Kuzusu Projesinden Süt Desteği

· İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Mont, Bot ve Eğitim Kart (Kırtasiye) Desteği

· Kadınlara Yönelik Hizmetler

· Zübeyde Hanım Huzurevi

· Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi

· Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi

· Alzheimer ve Demans Merkezi

· Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti

· Yemek ve Kumanya Desteği

İzmir belediyesi yardım kampanyalarından yararlanabilmek için, yardımların türüne uygun olarak başvuru yapılması gereklidir. Belediye tarafından verilen tüm desteklerin koşulları birbirinden farklıdır. Bununla beraber, teslim edilmesi gereken belgelerin de ayrımına dikkat edilmesi gereklidir.