İstanbul’un Hayat Pahalılığı Haziran Ayında Yüzde 94’ün Üzerine Çıktı

İstanbul perakende fiyatlarının hareketi gösterildi. İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,19 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Haziran ayında İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi`nin gelişimini açıkladı. Bu aynı zamanda şehrin enflasyon oranı olarak da kabul edilmektedir.

Böylece perakende fiyat trendlerini yansıtan İstanbul Ücret Geçim Endeksi Haziran’da aylık %4,03 oldu. Geçen senenin aynı ayına göre ise %94,19 arttı.

Toptan fiyatlarının hareketini yansıtan Toptan Fiyatları İndeksi aylık %8,17 ve yıllık %87,98 yükseldi.

İTO Haziran 2022 verilerine göre perakende fiyatları bir önceki aya göre. %5,16 ulaşım ve haberleşme, %5,06 konut, %4,55 kültür, eğitim ve eğlence, %3,79 gıda, %3,72 sağlık ve kişisel bakım, 3 %57 ev eşyaları, %2,12 giyim grubuna yapılan harcamalar ise 0,52 arttı.

Enerjide Hızla Büyüme

Haziran ayında aylık toptan satış fiyatları; Akaryakıt ve enerji grubu %15,11, Gıda grubu %10,34, Kimya grubu %8,06, Tekstil grubu %6,75, İşlenmemiş malzeme grubunda %5,33 olarak büyüdü. Bunların yanı sıra yapı malzemeleri grubunda %3,52, madencilik grubunda %1 azalma yaşandı.

Fiyat Endeksleri Nedir?

Fiyat endeksi, piyasadaki ortalama fiyat dalgalanmalarını ölçmek için kullanılan bir tekniktir. Özellikle enflasyonla mücadele, yeni maliye politikalarını oluşturulur. Enflasyonla mücadele politikalarının başarısı için şarttır. Bu endekslerin oluşturulması, yıllık fiyat dalgalanmalarını takip edilmesi içindir. Bunun nedeni, endeksin önceki verilere göre hazırlamasıdır. Bu sayede zaman içinde piyasadaki değişiklikler gözlemlenebilir. Fiyat endeksleri dünya ekonomisi için çok önemli veridir.

Fiyat Endeksleri Türleri Nelerdir?

Türkiye ekonomisinde kullanılan fiyat endeksleri türleri bulunuyor. Bu türler temel olarak üç gruba ayrılır. Bu göstergeler her ülkede genel satış seviyesini ölçmek için kullanılıyor.

Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)

Enflasyon fiyat endeksinin hesaplanmasında önemli bir değerdir. TEFE, aylık veya yıllık enflasyon oranının belirlenmesinde kullanılıyor. 2005 yılından bu yana Türkiye İstatistik Kurumu TEFE kullanmıyor. Bunun yerine, Üretici Fiyat Endeksi’ni kullanıyor. Üretici fiyat endeksi (ÜFE), bir süre yurt içinde üretilir. Yurt içinde satılan bazı ürünlerin üretici fiyatlarını karşılaştırır. Bu karşılaştırmadan sonra fiyat değişimi ölçülür. Enflasyon oranını hesaplamak için de ÜFE kullanılır.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

TÜFE, geleneksel tüketiciler tarafından belirli bir süre boyunca satın alınan mallardır. Bu mallar fiyat dalgalanmalarını temsil eder. Bu kavram, özellikle yıllık enflasyon seviyeleri belirlenirken kullanılır. Bu endeks, Türkiye konut piyasasındaki satışlardaki değişimleri hesaplar. Fiyat endeksi, ekonominin üretici ve tüketiciler üzerindeki etkisini gösterir.

Fiyat Endeksi Nasıl Hesaplanır?

TÜFE hesaplanırken belirli bir yıl seçilir. Bu tarih yıl olarak belirlenir. Daha sonra, endeksin 100 olduğu varsayılır. Daha sonraki birkaç yıl içinde enflasyona ilişkin endekste oynama olur.TÜFE genellikle istatistiksel bir indeks kullanılarak hesaplanır. Türkiye’de böyle bir fiyat endeksinin hesaplanması TÜİK yapar. TEFE hesaplamasında ekonomik çalışma alanları ve sektörler de dikkate alınır.

Enflasyon Çeşitleri

Ülke ekonomisi çok değişken seviyelerde gelişebilir. Sonuç olarak, enflasyon çeşitli ölçeklerde ortaya çıkabilir. Bu farklı büyüklüklerde meydana gelen enflasyonda türlere ayrılır. Enflasyon türleri, ortaya çıkan enflasyonun özelliklerine göre isimlendirilir. Enflasyon oranına bağlı olarak türleri şu şekildedir;

Ilımlı Enflasyon: Ilımlı enflasyonlu ekonomilerde ürün fiyatları yüksek değildir.

Yüksek Enflasyon: Bu tür enflasyonda, ürün fiyatlarında yüksek ve kabul edilemez bir artış anlamına gelir.

Hiperenflasyon: En yüksek eflansyon türüdür. Ürünlerdeki fiyat yüksekliğine bağlıdır.

Talep Enflasyonu: Talep seviyesi arz oranını aştığında ortaya çıkan enflasyonu temsil eder.

Maliyet Enflasyonu: Bir veya daha fazla ürünün imalatında kullanılan malzeme artmasıdır.

Yapısal Enflasyon: Arz seviyeleri talep için yetersiz gelen enflasyonu temsil eder.