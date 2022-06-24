İstanbulkart Kullananlara Son Dakika Gelişmesi! 500 ve 2500 TL arasında

BELBİM AŞ ve Fibabanka iş birliğiyle hazırlanan İstanbulkart ile faizsiz kredi fırsatı vatandaşlara açıklandı. BELBİM AŞ + Dijital Bakiye hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş, uygulamayı başlatan elektronik para ve ödeme sistemleri kuruluşudur. Proje kapsamında İstanbulkart otomobil sahipleri faizsiz kredi alabilecek. İstanbulkart kullanıcılarının iki seçeneği olacak. Bunlardan birinde 5 ay geri ödeme süresi ile faizsiz ve ücretsiz 500 ile 2500 TL arasında kredi alabilecekler. Öte yandan, 2500 TL ile 5000 TL arasında değişen faiz oranlarıyla 24 ay vadeli geri ödemeli krediler de bulunuyor. İstanbulkart mobil dijital kartına yüklenen tutar, dijital kart üzerinden gönderim için kullanılabilir veya İstanbulkart’ın herhangi bir yerinde İstanbulkart’a aktarılabilir.

Ek Maliyet Yok

BELBİM AŞ Genel Müdürü ve İBB Teknoloji İştirakleri Grup Başkanı Nihat Narin de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:’’ İBB’nin akıllı şehircilik vizyonu kapsamında İstanbulkart mobil üzerinden bir proje hayata geçirdik. 16 milyon İstanbulluya sunulan destek, faizsiz, ek ücret ödemeden ve taksitli olarak satın alınabilecek. Tüm vatandaşlarımız dijital hizmetlerden eşit yararlanma imkânına sahip olacak. Ekonomik hale getireceğiz. İstanbullulara destek olmak ve İBB’nin akıllı kentleşme vizyonuna değer katmak için sosyal çalışmalar tüm hızıyla devam edecek.” İBB’nin yakın bir zaman dilimi içine İstanbulkart ile ilgili yeni kampanyalar yapması bekleniyor.

Başvuru Aşaması

İstanbulkart mobilde full TL yükle özelliğini seçin. Kimlik doğrulama ve banka değerlendirme sürecini başlatın. Banka onayından sonra belirlenen tutar İstanbul Card Mobile dijital kartına aktarılacaktır. Aktarılan bakiye, dijital kart ile veya İstanbulkart havale talimatı verilerek kullanılabilir. İstanbul’da talimat kartların geçtiği bir alışveriş ödeme noktasında NFC teknolojisi kullanan bir akıllı telefon, bilet satış makinesi, toplu taşıma geçiş kartı ve ödeme cihazı veya POS cihazı ile belirli bir sipariş tanımlanarak fiziksel karta aktarılır. İstanbul talimat kartlarının geçtiği her yerde kullanılabilir.

30 Hazirana Kadar Geçerli Kampanya Süreci Başladı

Bu, İstanbul talimat kart sahibi vatandaşlar için geçerli olacaktır. ING Bank, İstanbul kart Şirketi müşterilerine özel bir açıklama yaptı. Banka, katılanlara 50 Türk Lirası hediye edecek. 30 Haziran’a kadar, bir kredi kartından veya çek hesabından ilk İstanbul Racing yüklemeniz kadar kazanacaksınız. Kampanya 30 Haziran’a kadar geçerlidir.

9 Mayıs 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında, ING kredi kartından veya çek hesabından İstanbul Kart’a ödenen ilk bakiye depozito tutarında hediye kazanın. Vadesiz hesaplarda yapılan işlemlerden hediye kazanmak için turuncu hesap programına kaydolmanız gerekmektedir.

Müşteriler kampanyadan sadece bir kez faydalanabilir ve alınan hediye sayısı ilk yük kadardır. 50 TL’ye varan hediyeler kazanın. İlk yükleme bir çek hesabından yapılırsa nakit hediye, kredi kartından yapılırsa bonus alabilirsiniz.

Kampanya tarih aralığında hem vadesiz hesap hem de kredi kartı ile yükleme yapılması durumunda ilk yükleme dikkate alınır ve sadece biri hediyeyi kazanabilir. İlk yüklemeyi dikkate alarak, geri ödeme veya bonus yüklemesi, ilk yükleme Mayıs ayında yapılırsa 8 Haziran 2022’de ve ilk yükleme Mayıs’ta yapılırsa 7 Haziran 2022’de gerçekleşir. İlgili tarihte nakit iade için aktif bir cari hesap ve bonus yükleme için açık bir kredi kartı bulunmalıdır. Kampanyaya dahil olan ING kredi kartları: ING Bonus Card, ING Pegasus Plus Card, ING Pegasus Bol Bol Classic Card ve ING Pegasus Bol Bol Premium Card. Ticari kredi kartları, banka kartları ve ING Light kartlar kampanyaya dahil değildir.