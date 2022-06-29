İstanbulkart kullanan milyonlar aman dikkat! Bunu yapmayı unutmayın!

İstanbulkartın kişiselleştirilebilmesi için öncelikle https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ sayfasına girilmesi gereklidir. Bu sayfada site, kişiselleştirme yapacak olan kişilerin bazı bilgilerini girmelerini ister. Bilgilerin doğru girilmesinden sonra “Kaydet” butonuna basılması ile kişiselleştirme işlemi hızlıca gerçekleştirilmiş olur. Kişiselleştirme işlemi için doldurulması gereken bilgiler şöyle sıralanmıştır:

• Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası

• Ad

• Soyad

• Doğum Tarihi

• Mail Adresi

• İstanbulKart Numarası

• Telefon Numarası

• Doğrulama kodu

Bu bilgilerin doğru bir şekilde sisteme girilmesinden sonra, “Kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda işlenecektir, devam etmeden önce okumanızı önemle rica ederiz.”, “Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesini onaylıyorum” ve “Açık Rıza Metnini kabul ediyorum” onaylarının verilmesi gereklidir. Onayların verilmesinden sonra kişilerin beyan etmiş oldukları telefon numaralarına gönderilen kodun girilmesi ile beraber işlem tamamlanmış olur.

İstanbulkart Abonman Ne Kadar?

İstanbulkart abonmanlığının güncel ücretleri, şöyle sıralanmıştır:

• Tam abonman ücreti: 602 TL

• Sosyal kart abonman ücreti: 374 TL

• Aylık Öğrenci İstanbulkart: 109 TL

• 1 geçilik bilet: 15 TL

• 2 geçişlik bilet: 25 TL

• 3 geçişlik bilet: 35 TL

• 5 geçişlik bilet: 45 TL

• 10 geçişlik bilet: 90 TL

İstanbulkart İle Ulaşım Ücretleri Ne Kadardır?

İstanbulkart kullanılarak yapılacak ulaşımlara ödenecek olan ücretler, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

• İETT Tam akbil: 7.67 TL

• İETT Öğrenci akbil: 3.74 TL

• İETT Öğretmen akbil: 5.49 TL

• Metrobüs tam bilet için, en kısa mesafe ücreti, 5.49 TL; en uzun mesafe ücreti 11.38 TL

• Metrobüs öğrenci bileti için, en kısa mesafe ücreti, 2.42 TL; en uzun mesafe ücreti 3.74 TL

• Metobüs Öğretmen ve diğer indirimli biletler için, en kısa mesafe ücreti 3.39 TL, en uzun mesafe ücreti 6.24 TL

• Marmaray tam bilet için, en kısa mesafe ücreti, 7.67 TL; en uzun mesafe ücreti 16.97 TL

• Marmaray öğrenci bileti için, en kısa mesafe ücreti, 3.74 TL; en uzun mesafe ücreti 7.67 TL

• Marmaray öğretmen ve diğer indirimli biletler için, en kısa mesafe ücreti 5.49 TL, en uzun mesafe ücreti 11.83 TL

İstanbulkart sahibi olmadan metrobüs ve marmaray kullanımı içinse 1 geç bilet 32 TL, 2 geç bilet 49 TL ve 3 geç bilet ise 94 TL olarak belirlenmiştir.