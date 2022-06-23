İsminize hemen 1.800 TL yatıyor! ihtiyaç sahipleri mutlaka alsın… Dünyada ve ülkemizde yaklaşık iki buçuk yıl süren pandemi hem çevreye hem ülkelere zararlar verdi. Bu zararlardan en büyük olan ise ekonomi oldu. Pandemide sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin tatil edilmesi gibi sebeplerle bazı aileler zor duruma düştü. Devletler ise ellerindeki tüm imkanları kullanarak zor durumlardaki ailelere yardım ediyor. Yardım için devlete başvurulması gerekiyorken bazen devlet, E- devlet üzerinden 1.800 TL yardımda bulunuyor. Ancak çoğu kişi devletin yaptığı bu yardımdan habersiz olduğu için faydalanamıyor. Bu yüzden herkesin E- devlet hesabını kontrol etmesinde büyük yarar var. Bu yapılan yardımı herkes kullanabilse de yardıma muhtacı olan ailelere öncelik verilmekte.

Devletin Yaptığı Bu Yardım Neyi Amaçlar?

Tüm dünyada yardıma muhtaç aileler olduğu gibi ülkemizde de bu durum mevcuttur. Özellikle son zamanlardaki pandemi nedeniyle çoğu insan işinden ayrılarak maddi olarak zorlu bir döneme girdi. Devletimiz ise bu ailelere yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Her ay düzenli olarak yapılan yardımlarla ailenin barınma, beslenme ve sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamaları hedefleniyor. Bu yardım sayesinde aileler bu sıkıntılı süreçte bir nebze olsun rahatlayabiliyor.

Devletin verdiği bu yardımı almak için ise devletin belirlediği sınıra uymak gerekiyor. Aileler E- devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak yardım talebinde bulunabilirler. Başvuru sürecinde eğer başvuru bir kişi için yapılıyorsa bu kişinin bizzat orada olması gerek görülmemektedir. Özellikle son zamanlarda e-devlet platformu üzerinden etkili bir düzeyde yardım başvurusu yapmanız mümkün oluyor! Hatta şayet isterseniz, e-devlet platformunu kullanarak, yardım başvurusu sorgulamasını da pratik şekilde yapabilirsiniz.

E- Devlet Üzerinden Yardım Sorgulaması

Yardım için başvurduğunuzda devlet başvuran aileleri değerlendirir. Bu değerlendirmeler ailedeki bireylerin yaşları ve çalışıp çalışamama durumu gibi durumları kapsar. Başvurduktan sonra geçen süre zarfında E- devlet üzerinden sürekli kontrol ederek başvurunuzu sorgulayabilirsiniz. E- devlete girerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sayfasından sorgulama yaparak başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Böylece sosyal yardımlardan pratik bir şekilde yararlanabilirsiniz.