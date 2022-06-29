İsmail Hacıoğlu Sevgilileri! Meğer Aşk Hayatı Çapkınlıklarla Doluymuş!

Güney Kore uyarlaması Mahkum dizisiyle gündemden düşmeyen İsmail Hacıoğlu yeni aşka yelken açınca eski defterler de merak edilip karıştırılmaya başlandı!

Bir kız babası olan İsmail Hacıoğlu’nun aşk hayatı da hızlıymış! Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu daha önce iki kez evlendi ve son evliliğinde babalığı da tattı.

Peki İsmail Hacıoğlu’nun önceki sevgilileri kim? İsmail Hacıoğlu hangi rol arkadaşına gönlünü kaptırıp evliliğini bitirdi? İsmail Hacıoğlu kiminle evliydi? İsmail Hacıoğlu hangi ünlü isimle evliydi?

İşte İsmail Hacıoğlu’nun aşk hayatı!

Dizi dünyasına ilk kez Koçum Benim dizisindeki ufak bir rolle giren İsmail Hacıoğlu daha sonra Bir İstanbul Masalı dizisindeki rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Beyaz Gelincik dizisiyle yıldızı iyice parladı ve Sınav, Kabadayı gibi filmlerde yer aldı.

CEYDA DÜVENCİ İÇİN KARAKOLLUK OLDU

O dönemler İsmail Hacıoğlu kendisinden 8 yaş büyük olan Ceyda Düvenci ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Hatta Hacıoğlu uzun yıllar sonra ayrıldığı Düvenci’nin yeni bir aşka yelken açtığı haberleri sonrası Düvenci’nin evini sarhoş bir halde basmış ve karakolluk bile olmuş.

DÖVMELER KAZITTIĞI VİLDAN ATASEVER

Hacıoğlu’nun daha sonra çok konuşulan aşkı Vildan Atasever ile olmuştu. İkili öyle bir aşık olmuşlardı ki dövmeler yaptırmıştı ve evlenmişlerdi. Ancak bu aşk da 5 yıl sonra bitmişti.

Hacıoğlu daha sonra dizi partneri Maral Büyüksaraç ile yakınlaşmıştı ancak bu dedikodu ışık hızıyla menajeri tarafından yalanlanmıştı.

1 YIL SONRA DUYGU KUMARKİ

Çok geçmeden Hacıoğlu 1 yıl sonra Duygu Kaya Kumarki ile evlenmiş ve bir kız babası olmuştu. Ancak bu örnek gösterilen evlilik de 3. kadın nedeniyle bitmişti. Hacıoğlu rol arkadaşı Merve Çağıran ile yakınlaşmış ve uğruna eşini boşamıştı.

YUVA YIKAN DAMGASI MERVE ÇAĞIRAN

ASLIHAN GÜRBÜZ

Ancak bu ilişki uzun soluklu olmadı ve ikili 1 yıl sonra ayrıldı.

İsmail Hacıoğlu şimdilerde ise Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açtı.