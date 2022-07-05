İŞKUR’dan özel güvenlik görevlisi alımı ilanları açıklandı! Bu ay içinde binden fazla alım var! İşte başvuru şartları

İŞKUR yayınladığı işe alım ilanlarıyla işsiz vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Özel güvenlik görevlisi alımı ilanları İŞKUR üzerinden açıklandı! Yapılacak olan alımlarda silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi ile ilgili iki ilan ayrı ayrı çıktı. Başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar da vardır. En az ilkokul mezunları için yapılacak olan alımlar sonrasında, bazı kurumlarda lise, ön lisans ve lisans mezunu alabiliyorlar.

Açılan ilanlarda değişik kurumlar personel istihdam edecek.

İŞKUR resmi web sitesi üzerinden Özel Güvenlik Görevlisi başvurular alınıyor!

Özel güvenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, başvuruları için İŞKUR‘un online sayfasını takip edebilirler.

İŞKUR üzerinden Özel Güvenlik Görevlisi ilanlarına başvuracaklar için şartlar nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Özel güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

Başvuru için istenen diğer şartlara sahip olmak

İŞKUR açık iş ilanları sayfasına girerek, size burada verilen yönergeleri izlemeniz gerekiyor. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak İŞKUR’sa kayıt olma koşuluyla anına başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuruları yaparken yukarı da belirttiğimiz şartlara uygun olmanızda gerekiyor.

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK İŞ İLANLARI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ