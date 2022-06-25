İŞKUR’dan 2137 TL, 2541 TL ve 4272 TL karşılıksız ödeme yapılıyor! İŞKUR iş ilanlarına nereden bakılır? 

İŞKUR’dan 2137 TL, 2541 TL ve 4272 TL karşılıksız ödeme yapılıyor! İşsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR üzerinden profil oluşturabilmek gereklidir. Profil oluşturma işlemi, e-devlet sistemi üzerinden, İŞKUR’un resmi internet sitesinden veya İŞKUR müdürlüklerinden kolay bir şekilde oluşturulabilir. Oluşturma işleminden sonra işsizlik maaşı için de kolay bir şekilde başvuru yapılabilir. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı; 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira olarak ödeniyor.

İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır?

İŞKUR’un iş ilanlarına erişim sağlanabilmesi için İŞKUR profiline sahip olan kişilerin giriş yapmaları ve iş arama kısmına girmeleri gereklidir. Aradıkları iş türüne ve iş konumuna göre kişilere en uygun olan iş ilanları kendilerine sıralanır. Bu sıralamanın yapılmasından sonra kişiler iş ilanlarına başvuru yapabilirler.

İŞKUR İş Arayan Belgesi Nasıl Alınır?

İŞKUR üzerinden iş arayan belgesinin alınabilinmesi için, İŞKUR kaydının tamamlanmasından hemen sonra iş arayan belgesi başvurusunda bulunulması gereklidir. Bu belge, kişilerin resmi olarak iş arayan kişi konumunda olduğunu göstermesi açısından önemlidir. İnternet üzerinden tamamlanmış olan İŞKUR profili oluşturma işlemlerinden sonra iş arayan belgesi başvurusu da internet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. İŞKUR kaydı oluşturan kişiler eğer bu işlemi İŞKUR müdürlükleri üzerinden gerçekleştirmişlerse, hem müdürlüklerden hem de internet üzerinden bu belgeye başvuru yapabilirler.