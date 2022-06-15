İŞKUR 2022 Haziran ayı ilkokul mezunu belediye personel alımı şartları ve ilanları! En az 5 bin TL maaş… İŞKUR Haziran ayı personel alımı ilanları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda Belediyeler için en az 5 bin TL maaşla personel alımı yapılacak. Adayların işçi statüsü için en az ilkokul mezunu olması yeterlidir. İŞKUR üstünden başvuru yapmak için yapmanız gereken bazı detaylar vardır. İŞKUR resmi online sitesi üstünden başvuru yapabilirsiniz. Size uygun ilanların üstüne tıklayarak başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz. Size uyan ilanlara ise anında başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR 2022 Haziran ayı ilkokul mezunu belediye personel alımı

Adıyaman Besni Belediyesi Memur Alım İlanı 29.06.2022

Erzurum Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 22.06.2022

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 24.06.2022

Afyonkarahisar Karaadilli Belediyesi Memur Alım İlanı 01.07.2022

Çorum Osmancık Belediyesi Memur Alım İlanı 22.06.2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 01.07.2022

İstanbul Güngören Belediyesi Memur Alım İlanı 01.07.2022

Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 22.07.2022

Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 27.07.2022

İŞKUR İşçi alımında istenen başvuru belgeleri açıklandı

• TC Kimlik Fotokopisi,

• Sağlık raporu ’İşyeri hekiminden alınacaktır’.

• Öğrenim halini gösteren belge,

• Yerleşim yeri bilgisi,

• Adli sicil dosyası,

• Askerliğini fiilen tamamladığına dair gösteren belge,

• Müracaat edecek adayların yanlarında asılları

• Fotokopileri olacak şekilde getirmeleri gerekmektedir

İŞKUR belediye personel alımı başvuru şartları

• Türk vatandaşı olmak,

• Müracaat edecek kişiler reşit yaşını tamamlamış olması lazımdır

• Sosyal güvenlik alanlarından emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmak gerekiyor

• Erkek personel adayları için yükümlülükle esaslı askerlik hizmet gereğini tamamlamış olması gereklidir

• Görevine engel teşvik edici herhangi bir sağlık problemleri olmamalı

• Adli sicil kaydı bulunmaması ve arşiv dosyası açılmamış olması elzemdir

• Minimum ilköğretim alanından mezun olmak maksimum lise gibi alanlardan mezun olunması lazımdır

İŞKUR 2022 Haziran ayı ilkokul mezunu belediye personel alımı başvurusu için tıklayınız

Editörün notu: Personel alım şartları İŞKUR’un online sitesinden alınmıştır