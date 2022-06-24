İş Bankasından Duyuru Geldi! 700 TL nakit imkanı

İş Bankası acil bir karar aldı. Banka, tatil planlayan müşterilere büyük bir fırsat sunuyor. Tatilbudur.com’da İş Bankası kartıyla tatil rezervasyonu yapanlara 700 TL verilecek. 7.500 TL ve üzeri yeni tatil rezervasyonlarınızda peşin veya taksitli 700 TL MaxiPuan kazanacağınız kampanya açıklamasında, maksimum fonksiyonel kredi kartınız veya Tatilbudur.com banka kartınız ile hemen kullanacağınız kampanya Haziran ayında gerçekleşecek. 30’unda bitiyor.

MaxiPuan ile ticari kredi kartları ve ücretsiz kredi kartları ile yapılan işlem, iptal, iade ve alışverişler kampanyaya dahil değildir. Etkinlikten yararlanabilmek için Maximum Mobil uygulaması üzerinden katılımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kampanya süresince (satın alma işleminizden önce veya sonra) istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Kampanya, 1-30 Haziran tarihleri arasında Tatilbudur’dan yapılan yeni tatil rezervasyonlarında, önceki rezervasyonlar hariç geçerlidir. Türkiye İş Bankası A.Ş. etkinlik koşullarını değiştirme ve/veya etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.

Kampanya kart bazlı değil müşteri numarası bazlıdır. Müşteriler bu kampanyadan bir kez yararlanarak 700 TL’ye kadar MaxiPuan kazanabilirler. Kampanyadan kazanılan MaxiPuanlar 7 Temmuz 2022 tarihinde son alışveriş kartınıza yüklenecek ve kullanılmayan MaxiPuanlar 31 Ağustos 2022 tarihinde geri alınacaktır.

İlk Kez Müşteri Olanlar Dikkat!

İş Bankası ilk kez müşterilerine özel kampanyaları internet sitesinde duyurdu! 31 Aralık’a kadar geçerli olan İşCep’teki “Müşteri Olmak İstiyorum” uygulaması kapsamında ilk kez İş Bankası müşterisi olan kişilerin kartına 200 TL para yatırılacak. İşCep’in “Müşteri Olmak İstiyorum” uygulaması kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar ilk kez İş Bankası müşterisi olan ve aynı ay içinde İş Bankası kredi veya banka kartı başvurusunda bulunanlar ilk 200 TL ve ayın bir sonraki sonuna kadar yukarıda. Alışveriş yaptıklarında 200 TL MaxiPuan kazanacaklar.

İşCep’i NFC özellikli telefonunuza indirin ve ana ekranda “Müşteri olmak istiyorum” seçeneğine tıklayın. Sizi tanıyabilmemiz ve size en iyi şekilde hizmet verebilmemiz için önünüze çıkacak olan kısa başvuru formunu doldurun. Yeni TC Kimlik kartındaki çipi NFC uyumlu telefonunuza tarayın. Bundan sonraki adım ise Yüz Tanıma İşlemini gerçekleştirmek için butona tıklamak.

Yüzünüzü herhangi bir aksesuar olmadan kameraya tanıyarak yüz biyometrik doğrulaması yapın. Daha sonra bankanın müşteri temsilcisi ile anlık olarak görüntülü görüşme yaparak müşteri olma aşamasını tamamlayabilirsiniz.

İşCep uygulamamızın uygun hizmetlerinden yararlanmaya başlayın, geçici müşteri şifrenizi cep telefonunuza gönderin ve dilediğiniz ürün için başvuruda bulunun. Bir tüccar/canlı tüccar iseniz, kişisel hesabınızın yanı sıra ticari hesabınızı da açabilirsiniz.

İş Bankasından Maaş Alanlara Müjde!

İş Bankası’ndan maaş alan emekliler için duyuru yapıldı. İş Bankası, emeklilik müşterilerine kampanya duyuruları yaptı. Emeklilere özel bir etkinlik kapsamında 500 liret verilecek. İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası’ndan emekli maaşı alan ve emekli yakınlarını sevk edenlere kaynak sağlanacak. İş Bankası’ndan kampanya açıklaması geldi.

1 Nisan – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında Maximum Mobil kampanyasına katılarak kişisel referans kodu alarak bu kodu paylaşarak SGK (SSK/BAĞ-KUR/Emekli Sandığı) emeklilerinin emeklilik müşterilerine tavsiye etmeleri İş Bankası’na aktarılan altınlar ve 3 yıl taahhüt etti. MaxiPuan’da (2 akraba) toplam 500 lira kazanılabilir ve her emekli akraba 250 lira bağışta bulunur. Kampanyadan yararlanacak emekli müşterilerinin Max Mobil’den aldıkları referans kodunu SGK (SSK/BAĞ-KUR/Emekli Sandığı) maaşlı emekli yakınları ile paylaşmaları gerekmektedir. Kodu alan emekli yakınları, 3 yıl boyunca SGK emekli maaşını İş Bankası üzerinden almayı taahhüt ettikten sonra REFERANS’ı doldurun, bir boşluk bırakın, bu referans kodunu ekleyin ve 4402 yazın.