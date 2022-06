İş Bankası Peşin Faizli İhtiyaç Kredisi rekor kırıyor

Ekonomik olarak ülkece çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Enflasyon rakamlarının artması ile birlikte vatandaşlar temel ihtiyaçlarını bile karşılamada zorluk yaşarken doğru şekilde alışveriş yapmak ve günlük ihtiyaç duyulan ürünleri satın almak bile imkansız hale gelmeye başladı. Hal böyle olunca pek çok özel banka da kullanıcıları için oldukça ekonomik fiyat aralığından kredi imkanı sunmaya başladı. Son dönemlerde daha çok bu tarz kredi seçeneklerini Akbank ile görmek mümkün oluyordu. Son dönemlerde ise bu atılımlar İşbankası ile devam etmeye başladı.

Peşin Faizli İhtiyaç Kredisi Nedir?

Söz konusu olan kredi seçenekleri olduğunda pek çok farklı bankacılık ürününün ön plana çıktığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Özellikle son dönemlerde dikkatleri üzerinde toplayan peşin faizli kredi seçeneği de bu farklı bankacılık ürünleri arasında yer almakta…

Bu kredi seçeneğine göre peşin faiz tutarı kredi bedelinin içinden düşülmekte bu sayede ödeme yaparken sadece aylık taksitler baz alınmakta, tabii ki faiz oranı peşin olarak kredi içinden düşüldüğünden dolayı elinize geçen nakit miktarı da biraz az kalabiliyor.

Peki ama ne yapmak gerekiyor?

Bu krediyi alabilmek için öncelikli olarak İş Bankası müşterisi olmanız gerekiyor. Hala İş Bankası müşterisi değil yada hesabınız bulunmuyorsa bu sefer banka şubelerini ziyaret edebilirsiniz. İş Bankası Peşin faizli ihtiyaç kredi vereceği müşterilerinin özelliklerini öncelikle düzenli gelir ve sonrasında da kredi puanına göre belirliyor. Örnek ödeme tabloları ile bu şekilde net bir fikir elde etmeniz mümkün olacaktır.

Peşin Faizli İhtiyaç Kredisi Örnek Tabloları

Örneğin 10.000 TL kredi çektiğinizi varsayalım. Aradaki farkı daha net bir şekilde görmeniz için hem peşin faizli hem de standart bir kredi tutarı ile aradaki farkı açıklamak mümkün olabilir. Öncelikle peşin faizli ihtiyaç kredisine göre şu şekilde bir ödeme tablosu çıkar.

10.000 TL için 10 ay vade ile taksit tutarınız 1.000 TL olur. Sonrasında ise peşin faiz tutarınız 1.249 tl olur ve bu faizi kredi içerisinde alarak ödeme yapma imkanı sunar. Bu da sabit bir şekilde ödeme yapmanız anlamına gelir.

Eğer standart bir kredi ürününden yararlanmak isterseniz yine 10.000 TL kredi için 10 ay vadede aylık ortalama olarak 1.140 tl ödersiniz. Tabii ki bu ikisi arasında şu şekilde bir fark olması mümkün olur.

Peşin faizli kredi de toplam ödeyeceğiniz tutar 10.000 TL için 11.249 TL olurken, normal bir kredi de bu rakam 11.402 tl olur. İki kredi arasında ortalama olarak 10.000 TLlik borçlanmada 200 TL’den daha fazla miktarda karınız olacaktır.

Neden Peşin Faizli

Aslına bakılırsa her iki ürün için de faizi ödemiş oluyorsunuz. Bir tanesinde faizi önden ödediğiniz için normal bankacılık ürünlerine kıyasla daha fazla kara geçmiş olursunuz. Tabii ki her ikisi için de faiz olduğunu varsayarsak aşağı yukarı aynı rakamların ödenmesi söz konusu olur.

Her kredi ürünü için de aşağı yukarı aynı rakamlar ortaya çıkar. Yalnız kredi hesaplamasını 10.000 TL için yaptığımız için ortaya çıkan 200 TL’lik bu fark kredi hesaplaması tutarı arttıkça daha da büyüyecektir. Özellikle aylık taksit seçenekleri söz konusu olduğunda ortaya çıkmakta olan bu farkın birkaç kat artması mümkündür.

Herkes Alabilir mi?

Bu bankacılık ürününü başvurusu uygun görünen herkes alabilir. Tabii ki bu noktada bazı değişkenlerin olduğunu ve bankanın ürünlerin göre ödeme seçeneklerini çoğalttığını da belirtmeden geçmemek gerekmektedir.